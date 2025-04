Homenagem à TV Guararapes RECORD na Câmara dos Vereadores foi bastante prestigiada Evento contou com a participação do diretor de rede da Record, André Dias, do deputado federal Ossesio Silva e de colaboradores da emissora TV Guararapes|Do R7 07/04/2025 - 16h22 (Atualizado em 07/04/2025 - 16h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Guararapes Fotos: Leo Caldas

Os 25 anos de fundação da TV Guararapes RECORD foram homenageados na Câmara dos Vereadores do Recife durante reunião solene. O evento realizado por solicitação da vereadora professora Ana Lúcia (Republicanos) foi bastante prestigiado. A TV Guararapes foi inaugurada em 1° de janeiro de 2000 para levar muita informação e entretenimento para os telespectadores e é a emissora vice-líder de audiência em Pernambuco.

O presidente da Câmara, vereador Romerinho Jatobá, conduziu a solenidade na última quinta-feira (3). Além dele, compuseram a mesa de honra a vereadora Ana Lúcia, o superintendente do Sistema Opinião de Comunicação, Cacá Marthins, o diretor de rede da Record, André Dias, o deputado federal e bispo Ossesio Silva (Republicanos), o chefe do Gabinete de Imprensa da Prefeitura do Recife, Gilberto Prazeres, e o operador de master da TV Guararapes Célio Cavalcanti, funcionário que trabalha na emissora desde a fundação.

Em seu discurso, a vereadora Ana Lúcia ressaltou a importância e o alcance que a TV Guararapes tem para a população do Recife e de Pernambuco. “A TV Guararapes se destaca ao longo desses 25 anos levando informação e entretenimento de qualidade para seus telespectadores. Desde o seu nascimento, a emissora não apenas se consolidou como um nome de peso em nosso estado como também se tornou uma verdadeira referência guiada pela paixão e dedicação de uma equipe incansável e comprometida com o que faz”, destacou a vereadora.

O superintendente do Sistema Opinião, Cacá Marthins, agradeceu a homenagem prestada à TV Guararapes e reforçou o compromisso da emissora com o povo pernambucano. “Quero agradecer ao povo pernambucano por ter abraçado a TV Guararapes e agradecer também o apoio que sempre tivemos da Record, o que nos torna uma emissora mais forte a cada dia. Receber essa homenagem aqui na Câmara dos Vereadores através da indicação da vereadora professora Ana Lúcia é uma honra e uma satisfação muito grande para todos nós que fazemos a TV Guararapes”, ressaltou Cacá.

‌



O diretor de Rede da Record, André Dias, que veio ao Recife para participar da homenagem, falou sobre a parceria da TV Guararapes com a Record. “É um prazer imenso participar dessa homenagem que a TV Guararapes está recebendo na Câmara dos Vereadores do Recife. A Record é forte hoje porque também tem suas afiliadas, e a TV Guararapes é muito importante para nossa programação. Já são 13 anos dessa parceria e espero que esse casamento seja eterno”, pontuou Dias.

Durante o evento também foram exibidos vídeos institucionais sobre a TV Guararapes e sobre a rede Record. O CEO do Grupo Hapvida NotreDame Intermédica. Jorge Pinheiro, também enviou um vídeo agradecendo pela homenagem. “Agradeço à Câmara dos Vereadores, em especial à vereadora professora Ana Lúcia, pela homenagem em celebração aos 25 anos da nossa querida TV Guararapes. Além da emissora, também estamos em Pernambuco com o Hapvida, onde somos a maior operadora da saúde do estado e estaremos inaugurando mais um hospital no Recife muito em breve”, anunciou.

Os colaboradores, gestores e apresentadores da TV Guararapes participaram da homenagem. Além disso, servidores da Câmara dos Vereadores acompanharam a sessão e fizeram muitas fotos com o time da emissora que mais cresce em audiência no estado. Integrantes do balé popular do Recife fizeram uma apresentação no encerramento da solenidade. Participaram do evento os apresentadores Meiry Lanunce, Gernand Lopes, André Estanislau, Evenilson Santana, Washington Gurgel, Roberto Nascimento e Jota Júnior.

Publicidade 1 / 5 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Divulgação TV Guararapes