Novo superintendente da TV Guararapes visita a RECORD e reforça parceria entre as emissoras Sandro Krechowieki esteve na sede da emissora, na Barra Funda, nesta sexta-feira (25) TV Guararapes|Do R7 25/04/2025 - 17h43 (Atualizado em 25/04/2025 - 17h46 )

Novo superintendente da TV Guararapes conheceu a sede da RECORD Divulgação RECORD Emissoras

Nesta sexta-feira (25), o novo superintendente da TV Guararapes, Sandro Krechowieki, conheceu a sede da RECORD, em São Paulo. O encontro reforçou a parceria entre as emissoras, afiliados há 12 anos, e abriu espaço para conversas sobre o fortalecimento dessa colaboração.

Krechowieki foi recebido pelo CEO da emissora, Marcus Vinicius, pelo Presidente, Luiz Cláudio Costa, e pelo Superintendente de Rede, André Dias. Durante a reunião, os executivos discutiram oportunidades de integração, melhorias operacionais e perspectivas para uma atuação ainda mais conectada entre a afiliada e a rede nacional.

A visita ocorre no momento em que o Sistema Opinião de Comunicação passa por uma transição em sua liderança. Após dez anos, Cacá Marthins se despede do cargo para assumir um novo desafio profissional, deixando uma trajetória de conquistas e contribuições para o grupo.

“Sejam sempre bem-vindos todos que contribuem para o crescimento da RECORD, tanto em âmbito nacional quanto regional. Valorizamos cada parceria construída ao longo dos anos e seguimos fortalecendo nossa presença em todo o país”, afirma Dias.

A visita reforça o compromisso de ambas as empresas com a excelência na entrega de conteúdo jornalístico e de entretenimento, e sinaliza as novas fases do Sistema Opinião de Comunicação e da parceria com a RECORD.