TV Guararapes RECORD brilhou na cobertura do São João de Pernambuco Emissora mostrou aos seus telespectadores a beleza das festividades juninas no interior do estado e também na capital TV Guararapes|Do R7 02/07/2025 - 09h36 (Atualizado em 02/07/2025 - 09h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Guararapes

Em mais um ano de sucesso, a TV Guararapes RECORD levou a alegria dos festejos juninos para a casa dos seus telespectadores em todo estado e ainda para quem estava fora de Pernambuco. A animação dos polos de festa do interior, como Caruaru e Gravatá, e as comemorações no Sítio Trindade, no Recife, foram transmitidas através da programação da televisão e das redes sociais da emissora. A TV foi vice-líder absoluta de audiência durante toda a cobertura do São João.

Nomes do forró, comidas típicas e fogueiras, a TV Guararapes mostrou sua força e provou porque é a televisão que mais cresce em audiência no estado. A emissora obteve mais de 13 milhões de impactos e mais de 2,9 milhões de pessoas foram alcançadas pela programação da TV. Foram exibidos sete programas especiais aos sábados no São João da Guararapes e no São João Record Nordeste, mostrando as curiosidades e as tradições para o povo pernambucano e para outros estados do Nordeste.

Já na capital do forró, onde é realizado o “Maior e Melhor São João do Mundo”, a TV Guararapes marcou presença com um camarote no polo Luiz Gonzaga durante todo o mês de junho. Autoridades políticas, clientes e empresários prestigiaram a TV Guararapes e foram recebidas no camarote pelo superintendente do Sistema Opinião, Sandro Krechowieki. Entrevistas com os gestores públicos também foram exibidas ao longo da transmissão do São João da emissora.

Divulgação TV Guararapes

O ex-jogador e campeão do tetracampeonato da Seleção Brasileira Bebeto foi outra presença ilustre no camarote onde também estiveram diretores, gerentes e apresentadores da TV. Com equipes de reportagem espalhadas nos principais pontos da festa em Caruaru, Gravatá e no Recife, a TV Guararapes levou até o telespectador que estava em casa a magia das celebrações juninas. O sucesso da transmissão realizada pela emissora também se repetiu nas redes sociais.

‌



Mais de 84 milhões de pessoas foram impactadas nas plataformas digitais da TV Guararapes. A festividade foi mostrada em transmissões ao vivo no canal da emissora no Youtube. Além disso, foram realizadas três transmissões ao vivo diretamente do Pátio do Forró nos dias 20 e 28 de junho, uma delas foi a exibição do Jornal Guararapes, sob o comando de Meiry Lanunce.

A TV Guararapes também se fez presente num dos pontos turísticos mais movimentados de Caruaru durante o mês de junho. Numa parceria com a casa Dom Vitallino, do empresário Zezo, a emissora fez três transmissões ao vivo durante três sábados seguidos (7, 14 e 21 de junho), mostrando a festa dentro do espaço e também a movimentação nas ruas do Alto do Moura.

‌



Os apresentadores e repórteres da emissora mostraram a animação do público, gente de Pernambuco e também de outros estados, além de levar para quem estava assistindo à programação da TV a performance dos artistas que se apresentaram nessa festa popular.

Em outros dias de festa, a TV Guararapes também recebeu em seu camarote clientes anunciantes e representantes de agências de publicidade parceiras da emissora. Este ano, a cobertura de São João da emissora contou com dez patrocinadores, são eles: Uninassau, Deline,Decolar, Selfit, Vitarella, Neoenergia, Hapvida, Becker, Natto e Even.

‌



O superintendente do Sistema Opinião, Sandro Krechowieki, celebrou os resultados da cobertura e transmissão das festividades. “Vivemos um mês de junho especial. O São João de Pernambuco foi mostrado para todo estado e país através da nossa programação e canais digitais. O mercado se fez presente no Dia do Mídia e os patrocinadores conectaram suas marcas, serviços e produtos a uma das maiores festas populares do Brasil”, ressaltou.

Krechowieki falou ainda sobre a expectativa para a cobertura do São João do próximo ano. “O nosso time mostrou que a TV Guararapes é feita para gente que busca entretenimento, cultura, diversão e notícia com credibilidade. Já estamos entusiasmados com 2026. O Nordeste aplaudiu e vibrou com nossas transmissões”, finalizou o superintendente.

Publicidade 1 / 6 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Divulgação TV Guararapes