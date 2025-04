TV Guararapes RECORD amplia seu sinal digital e chega a todo estado de Pernambuco A programação da emissora será vista pelos moradores do Agreste e do Sertão. Nossa equipe acompanhou essa estreia numa aldeia indígena em Águas Belas TV Guararapes|Do R7 11/04/2025 - 09h25 (Atualizado em 11/04/2025 - 09h26 ) twitter

Divulgação TV Guararapes

A partir de agora, moradores de todas as cidades do interior pernambucano podem assistir a toda programação da TV Guararapes RECORD. Isso é possível porque a emissora que mais cresce em audiência no estado ampliou o alcance do seu sinal digital. Os telespectadores das cidades do Agreste e do Sertão poderão acompanhar todos os programas exibidos pela TV Guararapes através do canal 7.

Uma equipe de reportagem da emissora acompanhou essa estreia nessa quinta-feira (10) ao lado de indígenas da tribo Fulni-ô, na cidade de Águas Belas, distante do Recife cerca de 300 quilômetros. A novidade foi comemorada, inclusive, com direito a apresentação na reserva da tribo da cidade do Agreste.

Divulgação TV Guararapes

Para assistir a toda programação da TV vice-líder de audiência em Pernambuco basta que o telespectador que ainda use a antena parabólica tradicional faça a substituição pelo receptor regional. Quem for inscrito no CadÚnico recebe o aparelho de forma gratuita. Basta procurar o Centro de Referência de Assistência Social (Cras). Foi o que fez a agricultora Maria Aparecida Bezerra. Cerca de 700 mil kits já foram instalados em todo o estado.

“Eu já assistia a toda programação da RECORD de São Paulo e, algumas vezes, passava as reportagens de Pernambuco. Mas agora vai ser muito melhor porque vamos poder acompanhar todas as notícias do nosso estado, de outras cidades, e hoje estamos nos vendo ao vivo aqui na televisão pela primeira vez”, comemorou Aparecida, moradora da aldeia, onde vivem cerca de seis mil indígenas em casas com antenas parabólicas.

Divulgação TV Guararapes

Quem também comemorou a chegada do sinal digital ao município de Águas Belas foi o agricultor Sicks Pereira de Lima. “Foi uma coisa muito boa a chegada do sinal digital para nossa aldeia. Agora, o nosso povo vai poder se ver e ser mais visto pelo povo branco, já que estamos sempre realizando apresentações em vários lugares do estado”, destacou Sicks que fez uma apresentação especial para a TV Guararapes com o grupo Flishima-ya.

A novidade também está sendo celebrada pelo superintendente do Sistema Opinião de Comunicação, Cacá Marthins. “A TV Guararapes RECORD, mais uma vez, sai na frente da concorrência e passa a oferecer a sua programação para os telespectadores de todos os municípios de Pernambuco através do satélite regional. Isso é parte do nosso compromisso em deixar o povo pernambucano bem informado”, ressaltou Cacá.