TV Guararapes RECORD comemora resultados e anuncia novo slogan Emissora lançou a campanha “TV Guararapes, 25 anos de nós para você”, fortalecendo a ligação com os telespectadores pernambucanos TV Guararapes|Do R7 26/03/2025 - 11h17 (Atualizado em 26/03/2025 - 11h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Guararapes

A TV Guararapes RECORD reuniu o mercado publicitário e jornalistas, na manhã d a terça-feira (25), para apresentar os resultados conquistados em 2024 e lançar o novo slogan em comemoração a mais um aniversário da emissora. Durante o evento que aconteceu no Moinho Recife Business & Life, foi divulgada a campanha “TV Guararapes, 25 anos de nós para você” e foram anunciadas também as novidades da programação da RECORD.

O encontro foi comandado pelo superintendente do Sistema Opinião, Cacá Marthins, e apresentado pela jornalista Meiry Lanunce, que comanda o Jornal Guararapes. Ainda durante o café da manhã, os convidados acompanharam a divulgação dos resultados do Ibope que consolidam a TV Guararapes na vice-liderança de audiência em Pernambuco. E os números não param de crescer. São cada vez mais expressivos. No ano passado, a emissora conquistou 10 mil minutos na liderança absoluta. “A TV Guararapes se consolida cada dia mais em Pernambuco e isso podemos atribuir também ao apoio que sempre tivemos da RECORD e ao carinho do público pernambucano pelos nossos apresentadores e nossos repórteres. Além disso, temos uma equipe de bastidores competente e comprometida.

Outro ponto de destaque é a celebração dos 25 anos da emissora”, ressaltou Cacá Marthins. A gerente de Negócios da TV Guararapes, Suelene Sá, apresentou os números do Ibope que comprovam a vice-liderança da emissora e falou também dos novos projetos que estão sendo trabalhados para os próximos meses. “Além de todo trabalho que fazemos junto às agências de entrega comercial para a TV, estamos trabalhando também para comercializar entregas para o nosso digital. Vale destacar também que tivemos um desempenho excelente na nossa cobertura de carnaval. Nos quatro dias de transmissão ao vivo, a TV Guararapes conquistou a vice-liderança”, destacou Suelene.

O Diretor Comercial da RECORD, Cláudio Barres, falou das novidades da programação nacional. Um dos destaques da Record será a transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol. “A partir do dia 30 deste mês, estaremos iniciando a transmissão do Brasileirão com um time forte de esportes. Também teremos novos programas de entretenimento que serão apresentados pelo casal Rafa Brites e Felipe Andreoli e a exibição de novas novelas.

‌



A TV Guararapes é uma afiliada muito importante para a RECORD”, declarou Barres, que presenteou Cacá Martins com uma placa comemorativa pelos 25 anos da emissora. Cacá falou ainda sobre a chegada, nos próximos meses, do sinal da nova parabólica digital. A TV que leva sua programação de forma única para todas as cidades do estado vai ampliar ainda mais o seu sinal no interior. “Essa tecnologia vai oferecer mais potência e teremos uma maior cobertura em todo estado”, pontuou o superintendente do Sistema Opinião. Estiveram presentes no evento também os apresentadores Vivi Rolemberg, André Estanislau, Roberto Nascimento, Evenilson Santana, Gernand Lopes, Washington Gurgel, Jota Júnior e Jonas Sobrinho.

O público presente no evento aproveitou para fazer várias fotos com o time de jornalistas da TV Guararapes, a emissora que mais cresce em Pernambuco.

Publicidade 1 / 5 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Divulgação TV Guararapes