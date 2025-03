TV Guararapes | RECORD é sucesso de audiência na transmissão de carnaval Foram mais de 82 horas de transmissão ao vivo do carnaval de Pernambuco pela TV e pelo canal do YouTube TV Guararapes|Do R7 10/03/2025 - 14h14 (Atualizado em 10/03/2025 - 14h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Guararapes

A transmissão ao vivo do carnaval de Pernambuco feita pela TV Guararapes | RECORD foi um grande sucesso, mais uma vez. Do Sábado de Zé Pereira até a terça-feira de carnaval, a emissora manteve a vice-liderança absoluta nos dias da folia de Momo e, em vários momentos, alcançou a liderança. Quem não estava nos focos de folia assistiu a tudo pela telinha da TV Guararapes no conforto da sua casa. Foram mais de 82 horas de transmissão ao vivo pela TV e pelo canal do YouTube.

O sucesso da cobertura da maior festa popular do Brasil foi tanto que a emissora registrou mais de 14 milhões de impactos. Pessoas de países como Estados Unidos, Portugal, Argentina e Canadá, além dos internautas brasileiros, acompanharam a transmissão da folia pelo YouTube da TV Guararapes. Um time de mais de 200 profissionais trabalhou para o sucesso dos seis dias de transmissão da festa, que começou na quinta-feira da semana pré-carnavalesca.

Divulgação TV Guararapes

O show de cobertura ao vivo proporcionado pelas equipes da TV Guararapes | Record começou na abertura do carnaval do Recife e de Olinda, com a apresentação do Jornal Guararapes diretamente da Praça do Marco Zero sob o comando da apresentadora Meiry Lanunce. Após o telejornal, a transmissão seguiu no YouTube da emissora na quinta e sexta-feiras pré-carnavalescas.

No Sábado de Zé Pereira, foram seis horas de transmissão mostrando ao vivo o desfile do Galo da Madrugada e a folia de Olinda. A transmissão do Galo foi ancorada por Meiry Lanunce e Vivi Rolemberg e contou com a participação ao vivo do time de repórteres da emissora. A TV Guararapes obteve 74% a mais de audiência que a emissora terceira colocada e um alcance de 1.498.727 telespectadores, segundo dados do Kantar Ibope Media Instar Analytics.

‌



Em Olinda, também no sábado, a festa foi mostrada ao vivo pelos apresentadores Evenilson Santana, Gernand Lopes e Jota Júnior, que interagiram com foliões e atrações que subiram e desceram as ladeiras da Cidade Alta. No domingo, na segunda e na terça-feira, toda a animação do carnaval de Pernambuco também foi mostrada ao vivo na tela da TV Guararapes | Record, no canal do YouTube e nas redes sociais da emissora que mais cresce em Pernambuco.

No domingo, a transmissão da festa de Momo diretamente de Olinda registrou 73% a mais de audiência que a emissora terceira colocada e mais 1.860% que a emissora na quarta colocação. Na segunda-feira de carnaval, a TV Guararapes | Record alcançou 157% a mais de audiência que a emissora em terceiro lugar no Ibope e 606% a mais de audiência que a emissora na quarta colocação. Os números também são do Kantar Ibope Media Instar Analytics.

‌



E para fechar o sucesso da transmissão, a terça-feira de carnaval também foi de vice-liderança absoluta. A emissora conquistou 245% a mais de audiência que a emissora terceira colocada e 1.096% a mais de audiência que a emissora em quarta colocação. O sucesso da transmissão também contemplou o digital. No YouTube da emissora foram contabilizadas 8.227.805 impressões, 1.216.002 visualizações e 135.844 interações. Os números também foram excelentes no Instagram com 5.377.906 impressões, um alcance de 3.477.585 e 197.603 engajamentos. No Facebook os resultados foram 1.508.712 reproduções, 1.401.624 impressões, alcance de 1.387.426 e o total de engajamento foi 113.806.

O superintendente do Sistema Opinião de Comunicação, Cacá Marthins, parabenizou o time pelos resultados e agradeceu ao público da emissora. “Foi uma grande cobertura. Parabenizo toda equipe da TV Guararapes e agradeço muito ao público da nossa emissora, que reconhece a TV Guararapes como uma empresa que traz informação com credibilidade e também muito entretenimento”, ressaltou.