Floripa, 352 anos: semana da sustentabilidade movimenta comunidades O projeto da NDTV - RECORD conta com ações de limpeza dos mares e plantio de mudas com a comunidade escolar NDTV Santa Catarina|Do R7 27/03/2025 - 11h57 (Atualizado em 27/03/2025 - 12h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação NDTV Limpeza dos mares já retirou 188,15 toneladas de lixo dos mares, praias, costões e restingas de Santa Catarina.

Em celebração ao Aniversário de Florianópolis, a NDTV RECORD promove ações de sustentabilidade gratuitas para a comunidade. A primeira etapa foi a Limpeza dos mares, uma ação realizada pela Associação Náutica Brasileira (Acatmar) em parceria com a NDTV RECORD, no último sábado (22 de março) na praia do Campeche. Nesta quinta-feira (27), em conjunto com a Floram, alunos da Unidade Educativa EBM Costa da Lagoa realizam o plantio de 20 mudas de árvores.

Durante a primeira ação mais de 650 quilos de lixo foram retirados da praia do Campeche, Sul da Ilha de Santa Catarina. Foram três horas de intenso trabalho para coletar os resíduos com destaque para mais de 5.000 bitucas de cigarro, além de lixo variado como resto de roupas na restinga, garrafas de vidro e latas de alumínio.

Para Leandro ‘Mané’ Ferrari, presidente da Acatmar, o impacto dos mutirões de limpeza vai além da remoção de resíduos: “Esse é um esforço contínuo de educação ambiental, engajando comunidades e escolas para reforçar a importância de preservar as águas e os efeitos das nossas ações no meio ambiente”

As atividades fazem parte do Projeto “Floripa, 352 anos” e têm como objetivo cuidar da capital, preservando o hoje para as próximas gerações.

Além das ações, o público conta ainda com uma série de conteúdos digitais educativos veiculados no Portal ND Mais.