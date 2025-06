A Hora da Venenosa tem novidade: Cecília Comel e a cobra Judite ganham a companhia de Fernando Eufrasio Programa da RICtv RECORD é sucesso de conexão com o público, de segunda a sexta, às 14h30 RIC Paraná|Do R7 13/06/2025 - 16h31 (Atualizado em 13/06/2025 - 16h32 ) twitter

Divulgação RIC tv O novo trio de apresentadores de A Hora da Venenosa: Fernandinho assume no lugar de Mateus Furlan, com a cobra Judite e Cecília Comel. Foto de Marcos Vinicius

O comunicador Fernando Eufrasio, o Fernandinho, é o novo integrante do programa A Hora da Venenosa, da RICtv RECORD. Ele entra no lugar do jornalista Mateus Furlan, que apresenta o Balanço Geral Curitiba, e assume a bancada na segunda-feira, dia 16, ao lado da apresentadora Cecília Comel e da irreverente cobra Judite, interpretada por Gilson Sodré. O trio promete aquecer as tardes curitibanas com uma mistura de humor e as últimas fofocas do mundo das celebridades.

Mas nem só de fofocas vive A Hora da Venenosa. De segunda a sexta, sempre às 14h30, o programa também oferece um olhar exclusivo sobre cinema, séries, realities, música e muito mais, um conteúdo que estabelece alta conexão com o público. “A expectativa está alta! É um dos quadros de maior audiência da televisão paranaense, e fazer parte desse time, agora na telinha, é uma baita honra”, diz Fernandinho.

Para assumir a bancada da Venenosa, o comunicador deixa a gerência das rádios Jovem Pan FM e Jovem Pan News, do Grupo Ric em Curitiba, onde esteve nos últimos quatro anos. Mas ele segue atuando no mundo do rádio, agora como head e apresentador do programa Boa da Pan, na Jovem Pan FM Curitiba. “Foi uma trajetória intensa, de muitos aprendizados e conquistas. Sigo agora com duas frentes que me desafiam e empolgam demais. A comunicação sempre foi o meu lugar — no rádio, na TV, no digital — com o propósito de criar conexão com quem tá do outro lado. Fazer companhia, provocar conversa, entreter e informar com verdade e leveza.”

Fernandinho ainda agradece aos parceiros da RICtv RECORD pela acolhida. “Sou muito grato pela forma como fui recebido. Agradeço de coração à Cecília Comel e ao Gilson Sodré pela confiança, acolhimento e parceria desde o primeiro momento. E não posso deixar de registrar a generosidade e receptividade com que o Mateus Furlan tá me passando o bastão da Venenosa. Isso faz toda a diferença nesse momento de transição.”