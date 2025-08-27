Audiência da RICtv RECORD dispara 42% em Maringá Evento Rumo ao Topo reúne 150 convidados para celebrar segunda posição consolidada da emissora RIC Paraná|Do R7 27/08/2025 - 15h14 (Atualizado em 27/08/2025 - 15h15 ) twitter

Divulgação RICtv O Éden Beer em noite lotada: 150 convidados conheceram as novidades do Grupo Ric. Foto de João Paulo/Artpress

A RICtv RECORD registrou um crescimento de 42% na audiência em Maringá. O número reflete a evolução no período entre junho de 2024 e maio de 2025, em relação ao mesmo período anterior. “Com esse avanço expressivo, a emissora consolida a segunda posição entre as TVs abertas, confirmando nossa forte presença no mercado local”, diz Fábio Góes, diretor regional do Grupo Ric.

Os dados são do Instituto Kantar Ibope Media e foram apresentados durante o evento Rumo ao Topo, que reuniu no Éden Beer, em Maringá, cerca de 150 convidados, entre autoridades, anunciantes, jornalistas, profissionais de mídia e parceiros estratégicos.

Divulgação RICtv Fábio Góes, ao centro de camisa branca, e elenco, recebeu os grandes nomes no mercado em noite de celebração de resultados. Foto de João Paulo / Artpress

Entre as audiências mais expressivas, ganha destaque o programa jornalístico Balanço Geral Maringá, que garante a liderança absoluta na faixa das 12h15 às 13h, sob a liderança do apresentador Ricardo Souza, o Salsicha. Outros programas, como Ver Mais e Cidade Alerta Maringá, também obtiveram resultados positivos no período, alcançando o segundo lugar no ranking de audiência.

“Nossa atuação multiplataforma não para de crescer em todo o Paraná, como demonstram as novidades no mercado de Maringá. Com isso ampliamos a oferta de conteúdo jornalístico, de entretenimento e de serviços para o público e para o mercado publicitário”, comenta Marcelo Requena, diretor de Relações com o Mercado do Grupo Ric, acrescentando que com esse movimento, o Grupo Ric consolida sua presença no interior do Paraná, destacando-se como um dos principais players do setor de mídia regional.

‌



A jornalista Ivete Azzolini, diretora corporativa de Produto, Conteúdo e Convergência, observa que os resultados refletem o compromisso do maior grupo de comunicação multiplataforma do Paraná com um jornalismo de alta credibilidade, que alia informação, esporte e entretenimento, para aproximar ainda mais seus veículos da sociedade paranaense, com ênfase nas comunidades locais.

Dados de audiência:

‌



FONTE: KANTAR IBOPE MEDIA (KIM) | INSTAR ANALYTICS | MARINGA | RICTV RECORD | JUNHO/2024 A MAIO/2025 | FAIXA HORÁRIA: 07H AS 24H | SEGUNDA A DOMINGO |

RAT% E SHR% DOMICILIAR | COV% INDIVIDUAL | DADOS EXTRAPOLADOS PARA A ÁREA DE COBERTURA DA RICTV RECORD MARINGÁ (2.094.113 INDIVÍDUOS).

‌

