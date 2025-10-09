Dia das Crianças terá festa para a família no Quartel do Boqueirão Evento gratuito vai encantar crianças e adultos com brinquedos, música e guloseimas, além do time da Ric RECORD

Os apresentadores Jasson Goulart, Fernandinho Eufrasio e Matheus Furlan vão animar o dia das crianças e suas famílias. Divulgação Ric Paraná

As famílias terão um dia de pura alegria para comemorar o Dia das Crianças. A Banda B e a Ric RECORD convidam as crianças e familiares para uma festa especial no dia 25 de outubro, no Quartel do Boqueirão, em Curitiba. A entrada é gratuita e dezenas de atrações estarão disponíveis das 10h às 15h.

Vai ter de tudo um pouco para transformar o sábado em um dia inesquecível: cama elástica para pular sem parar, xadrez gigante para desafiar os amigos, tabelas de minibasquete, jogos de tabuleiro e brinquedos infláveis que vão fazer a criançada gastar energia com um sorriso no rosto. E como nenhuma festa é completa sem guloseimas, pipoca quentinha e algodão doce fofinho também estão garantidos.

O palco vai ferver com atrações musicais para todas as idades. A Família Folhas, da prefeitura de Curitiba, e o Grupo Especialistas da Alegria, prometem muita diversão em um universo lúdico. Além disso, todo o elenco de comunicadores da Ric RECORD estará pertinho do público, pronto para abraçar, conversar e brincar junto, com participações durante o programa Balanço Geral, na hora do almoço.

O jornalista Matheus Furlan, apresentador do Balanço Geral Curitiba, e o time do programa A Hora da Venenosa, composto por Cecília Comel, Fernandinho Eufrasio Jr. a infame cobra Judite, interpretada por Gilson Sodré, estarão presentes na festa que alegrará a criançada.