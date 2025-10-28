Empresários do Brasil e do Paraguai avançam no debate sobre integração e investimentos no Paraná Parcerias estratégicas entram na pauta internacional promovida pela Ric RECORD Oeste em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Cascavel

Divulgação Ric Paraná

A Ric RECORD Oeste, empresa do Grupo Ric, promove nesta quarta-feira (29), em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Cascavel (ACIC), o painel “Em Pauta: Como o Paraguai pode ser um parceiro estratégico para as empresas do Brasil?”. O encontro reunirá autoridades governamentais, lideranças empresariais, representantes da indústria e interessados em explorar e fortalecer negócios entre os dois países.

O evento será realizado em Cascavel, com o objetivo de estimular a cooperação bilateral, discutir oportunidades de investimentos e apresentar modelos concretos de negócios entre o Oeste do Paraná e o Departamento de Alto Paraná, no Paraguai.

Integração regional e oportunidades reais

A iniciativa do Grupo Ric, maior grupo de comunicação multiplataforma do Paraná, busca fortalecer o diálogo entre o setor produtivo e o poder público. Trata-se de mais uma ação nesse sentido. Em março de 2025, o prefeito de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, esteve em Curitiba para falar aos empresários sobre integração e oportunidades, na Associação Comercial do Paraná. O convite foi articulado pelo presidente do Grupo Ric, Leonardo Petrelli.

Também neste ano, em julho, a Câmara de Comércio e Serviços de Ciudad del Este promoveu um encontro de peso no cenário da comunicação e desenvolvimento empresarial do Sul do Brasil e Paraguai. André Dias, superintendente da RECORD, e Leonardo Petrelli apresentaram estrutura, investimentos e visões inovadoras durante o evento realizado na sede da entidade.

O encontro exclusivo foi promovido com o objetivo estratégico de fortalecer as conexões entre empresários brasileiros e paraguaios, destacando o potencial de integração regional, cooperação empresarial e o reposicionamento do Paraguai e da Ciudad del Este no cenário econômico e midiático da região.

Em setembro, o governador do Alto Paraná, César Orlando Torres Arguell, e empresários do Paraguai visitaram a sede da RECORD, na Barra Funda, em São Paulo, e a área comercial, na Ministro Rocha.

O roteiro incluiu uma visita às instalações da RECORD e um encontro com o CEO da RECORD, Marcus Vinícius, com o superintendente de rede da emissora, André Dias, e com o presidente do Grupo Ric, Leonardo Petrelli, em um almoço institucional.

“Recepcionar esta comitiva internacional reforça o papel da RECORD como uma emissora aberta ao diálogo e à troca de experiências com diferentes mercados. É uma satisfação poder apresentar a nossa estrutura e compartilhar como trabalhamos para levar conteúdo de qualidade a milhões de brasileiros”, celebrou André Dias.

Por fim, a delegação seguiu para a segunda etapa do encontro, na unidade comercial da RECORD, localizada na Ministro Rocha, onde acompanhou uma apresentação conduzida pelo time de negócios.

Paulo Itabaiana, diretor nacional de comercialização multiplataforma, e Cláudio Barres, diretor comercial núcleo rede, foram os responsáveis por falar sobre a identidade e os diferenciais da RECORD, enquanto Pedro Luis Andrade abordou a força do Grupo Ric

Integração e logística na pauta

Neste novo evento, em Cascavel, o foco avança para a integração econômica e logística entre Brasil e Paraguai, explorando temas como infraestrutura, incentivos fiscais, segurança jurídica e capacitação profissional — que têm impulsionado a presença de empresas brasileiras no país vizinho.

O encontro será aberto pelo presidente do Grupo Ric, Leonardo Petrelli, e a programação bilateral Brasil-Paraguai tem início às 18h30, em um ambiente voltado para networking e troca de experiências.

O painel Governos Locais contará com as participações do prefeito Edoard Schaffrath, do município de Naranjal e presidente da associação de municípios do Alto Parana, e de César Landy Torres, governador do Alto Paraná. Eles abordarão temas como infraestrutura logística, segurança institucional, incentivos municipais e cooperação fronteiriça — destacando o estado paraguaio de Alto Paraná como um polo de integração e oportunidades para o empresariado brasileiro.

O painel Entidades e Indústria reunirá Esteban Wiens, secretário de Indústria e Comércio de Alto Paraná; Pedro Osvaldo Céspedes, presidente da Zona Franca Global; e Ruth Zapattini, gerente da União Industrial do Paraguai (UIP). Entre os assuntos em destaque estão a formação de mão de obra qualificada, regimes especiais de comércio, zonas francas e programas de capacitação técnica.

O espaço Casos Práticos e Financiamentos apresentará experiências de empresários brasileiros que já atuam no Paraguai. Participam Alexandre André de Mendonça (Triunfae), João Paulo de Lima (presidente do Grupo Allways) e Ariel Centurión, advogado especialista no regime Maquila.

A sessão contará ainda com representantes do Banco Atlas S.A., Joel Garay (coordenador regional) e Luis F. González (oficial de contas), que irão detalhar linhas de crédito e soluções financeiras destinadas a empresas investidoras.

O evento termina com um momento de interação entre o público e os palestrantes, mediado por um jornalista do Grupo Ric.

Um diálogo de resultados

O diretor executivo do Grupo Ric, Pedro Andrade, observa que o evento tem como proposta estimular parcerias estratégicas e concretas entre empresários do Oeste do Paraná e representantes do setor produtivo paraguaio.

“O encontro tem objetivo de sinergia de fortalecimento mútuo: investir no Paraguai não significa abandonar o Brasil, mas sim fortalecer a presença internacional das empresas brasileiras. É um diálogo prático e de resultados, que aproxima regiões vizinhas com potencial de crescimento conjunto”, destacou.

SERVIÇO

Data: 29/10/2025

Hora: 18h30

Local: ACIC – Rua Pernambuco, 1800 – Cascavel

Inscrições: pelo Sympla, clique aqui e se inscreva.