Empresários do Paraguai recebem André Dias, da RECORD, e Leonardo Petrelli, do Grupo Ric, e reforçam laços empresariais na comunicação Encontro foi promovido pela Câmara de Comércio e Serviços de Ciudad del Este para conhecer estratégias dos dois grupos midiáticos RIC Paraná|Do R7 16/07/2025 - 10h28 (Atualizado em 16/07/2025 - 10h39 )

Divulgação RIC

Ciudad del Este, Paraguai – A Câmara de Comércio e Serviços de Ciudad del Este promoveu, nesta terça-feira (15), um encontro de peso no cenário da comunicação e desenvolvimento empresarial do Sul do Brasil e Paraguai. André Dias, superintendente da RECORD, e Leonardo Petrelli, presidente do Grupo Ric, maior conglomerado de comunicação multiplataforma do Paraná, apresentaram estrutura, investimentos e visões inovadoras durante o evento realizado na sede da entidade.

O encontro exclusivo foi promovido com o objetivo estratégico de fortalecer as conexões entre empresários brasileiros e paraguaios, destacando o potencial de integração regional, cooperação empresarial e o reposicionamento do Paraguai e da Ciudad del Este no cenário econômico e midiático da região.

Comunicação como ponte para o desenvolvimento

André Dias reforçou o papel estratégico da RECORD na promoção de alianças nacionais e internacionais, conectando emissoras e mercados público e privado. “Ciudad del Este é um fenômeno de capacidade empresarial, com um potencial enorme para ser exponencialmente maior. Estamos à disposição dos empresários para multiplicar oportunidades via nossos canais digitais e de televisão”, destacou Dias, mencionando também a sinergia de trabalho entre os dois grandes grupos de comunicação.

‌



Leonardo Petrelli, reconhecido pela liderança do Grupo Ric na inovação, mídia e transformação digital, destacou o compromisso do grupo paranaense com o desenvolvimento regional e o investimento social. “O Paraná e o Paraguai são regiões irmãs, com características muito semelhantes. Viemos apresentar as possibilidades de integrar o Paraguai ainda mais ao Paraná, utilizando a força multiplataforma do Grupo Ric para promover negócios, turismo e o reconhecimento da região no estado”, afirmou.

Petrelli ressaltou, como parte dessa estratégia, a inauguração dos estúdios da Jovem Pan News em Foz do Iguaçu, nesta quarta-feira, dia 16, sinalizando o impacto positivo para a comunidade local por meio do jornalismo integrado que abarca todo o Paraná. “Queremos que a Tríplice Fronteira nos veja sempre como um parceiro próximo, reforçando os laços entre a população e o ecossistema empresarial da fronteira.”

‌



Cidade del Este: polo econômico e porta de conexão

A cidade paraguaia abriga atualmente mais de 5 mil empresas formais, contribuindo com cerca de 15% do Produto Interno Bruto do Paraguai e gerando milhares de empregos, fato que reforça sua importância estratégica na Tríplice Fronteira.

‌



Said Taigen, presidente da Câmara de Comércio, explicou que o evento visa a trocar experiências e fortalecer as conexões entre Brasil e Paraguai, fomentando um entendimento mais integrado das potencialidades regionais através da mídia. “A imprensa é uma ponte fundamental para conectar percepções e promover visões compartilhadas sobre a região, impulsionando o crescimento sustentável e a inovação.”

Divulgação RIC

Parcerias e integração que ampliam horizontes

O encontro serviu também para apresentar casos de sucesso do Paraná que podem ser adaptados ao contexto paraguaio, incluindo estratégias para enfrentar desafios como infraestrutura e segurança a partir do poder da comunicação estratégica. A visão compartilhada foi a de que o uso inteligente e integrado da mídia pode mobilizar atores públicos e privados em prol de um desenvolvimento regional mais sustentável e competitivo.

Além disso, o evento reforça a Câmara de Comércio e Serviços de Ciudad del Este como uma peça-chave para a articulação de parcerias e atração de investimentos, promovendo a integração dos mercados em uma agenda focada na inovação e no fortalecimento econômico.

No histórico recente de aproximação, destaca-se a visita do prefeito de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, em março deste ano à Associação Comercial do Paraná, uma iniciativa proposta por Leonardo Petrelli que consolidou espaços para o diálogo e cooperação econômica entre as regiões.

Divulgação RIC