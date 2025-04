Final do Paranaense coroa cobertura da RICtv RECORD, com liderança na audiência e ações de marketing inéditas Torcedores comemoram final do campeonato com chuva dourada de cupons RIC Paraná|Do R7 02/04/2025 - 17h11 (Atualizado em 02/04/2025 - 17h13 ) twitter

Divulgação RICtv O Operário-PR comemora o título de campeão do Paranaense 2025. Foto: André Jonsson/OFEC

Casa do futebol paranaense em 2025, com transmissão exclusiva em TV aberta, a RICtv RECORD encerrou em grande estilo a cobertura do Campeonato Paranaense de Futebol, mobilizando jornalistas, narradores e comentaristas de onze veículos do Grupo Ric entre as emissoras de rádio, tv e os portais de notícias. O resultado foi uma grande festa esportiva com mais de 24 horas de transmissão ao longo de 12 jogos e pelo menos 250 mil pessoas impactadas a cada partida. Na final do campeonato, a RICtv Record Curitiba permaneceu 14 minutos consecutivos na liderança, alcançando mais de 370 mil pessoas. A jornada somou 1 hora 14 minutos e 46 segundos assistidos, marcando 6,43 pontos de audiência e 14,59% de share, segundo dados do Kantar Ibope.

“Realizamos a maior cobertura do Campeonato Paranaense em sua história. Foram 12 transmissões da RICtv, 68 transmissões pelas rádios e mais de mil matérias publicadas nos portais de notícia. Na final entre Operário e Maringá, enviamos 47 produtores de conteúdo para o estádio. Atingimos um alto índice de audiência. Tivemos êxito na entrega comercial. Portanto, foi um amplo sucesso a nossa cobertura multiplataforma, mostrando o alcance e o know-how do Grupo Ric para grandes eventos”, detalha Cristian Toledo, coordenador da cobertura esportiva, que valorizou os times de fora da capital, mantendo o ritmo de trabalho quando as equipes de Curitiba saíram.

A final em que o Operário-PR sagrou-se campeão estadual - vencendo o Maringá e encerrando um jejum de 10 anos - terminou com uma surpresa para os torcedores preparada em conjunto com o patrocinador. No momento da premiação, uma chuva dourada de cupons de desconto tomou conta do gramado, espalhando alegria entre centenas de torcedores, uma ativação que marcou a maior festa em uma final de Campeonato Paranaense.

Durante alguns jogos, outra estratégia de marketing entrou em campo com a tradicional Câmera do Beijo, que registrou momentos de carinho e descontração entre os torcedores. Os casais que apareceram no telão foram presenteados com ingressos de cinema, tornando a experiência ainda mais especial.

A RICtv RECORD revelou para todo o Paraná a campanha que levou o Operário de Ponta Grossa a vencer o Maringá. A audiência durante todo o campeonato no público masculino teve a liderança na faixa 35+. A emissora foi líder também em audiência no público jovem entre 18 e 34 anos, e líder em tempo de permanência no público masculino com 1 hora 08 minutos e 57 segundos assistidos em Curitiba.

A inédita festa que marcou essa vitória envolveu nove veículos de comunicação do Grupo Ric. A cobertura crossmedia somou 97 jogos transmitidos e narrados, com mais de 4,4 milhões de pessoas impactadas.

No sábado, uma edição especial do programa Balanço Geral de Curitiba e de Maringá, com os apresentadores Matheus Furlan e Nader Khalil ao vivo de Ponta Grossa, mostrou a expectativa dos torcedores para a grande final, que teve narração de Linhares Júnior, comentários de Nivaldo Carneiro e Cristian Toledo e reportagens de Guilherme Moreira.

Na rádio foram apresentados programas especiais sobre a decisão no Bate Pronto Maringá e no Bate Pronto Paraná. As transmissões dos jogos contaram com Eduardo Machado, comentários de Victor Raimundi e reportagens de Edvaldo Ferreira.

A emoção que levou à final resultou, em toda a campanha iniciada em janeiro, em 260 milhões de impactos na RICtv Curitiba, 1 milhão de impactos na Jovem Pan News; 1 milhão de impactos no digital (Jovem Pan News + Banda B; YouTube + portal), e 1,1 milhão de impactos na RICtv Conectada.