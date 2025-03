Final do Paranaense tem semana de cobertura intensa na RICtv RECORD Emissora do Grupo Ric transmitiu os jogos com exclusividade na TV aberta e consolidou liderança em audiência RIC Paraná|Do R7 26/03/2025 - 11h22 (Atualizado em 26/03/2025 - 11h22 ) twitter

Divulgação RIC tv Linhares Jr. vai narrar a final entre Operário e Maringá, com comentários de Nivaldo Carneiro e Cristian Toledo e reportagens de Guilherme Moreira. (Instagram: @linharesjr)

Os veículos do Grupo Ric prepararam uma grande cobertura para a semana decisiva do Campeonato Paranaense de Futebol, que terá seu campeão no sábado, dia 29. A RICtv RECORD, que detém a transmissão exclusiva na TV aberta, vai acompanhar a reta final com reportagens e comentários diários.

No sábado, uma edição especial do programa Balanço Geral de Curitiba e de Maringá, com os apresentadores Matheus Furlan e Nader Khalil ao vivo de Ponta Grossa, para trazer a expectativa dos torcedores para a grande final entre Operário e Maringá, que terá narração de Linhares Júnior, comentários de Nivaldo Carneiro e Cristian Toledo e reportagens de Guilherme Moreira.

E os portais Ric.com.br e Banda B trarão reportagens especiais, além da cobertura em tempo real da decisão e a homenagem ao campeão paranaense de 2025.

Audiências

‌



Desde a estreia do Paranaense em 11 de janeiro, a RICtv RECORD alcançou em Curitiba e Região Metropolitana mais de 1 milhão de telespectadores durante a transmissão dos jogos. Dados do Kantar Ibope Mídia e do Instar Analytics na Grande Curitiba apontam liderança em audiência no público masculino e no público de 18 a 24 anos.

A RICtv Conectada - que é a tecnologia para publicidade e interação por CTV ou televisões conectadas à internet - somou mais 928 mil impactos individuais no Paraná, dos quais 557 mil em Curitiba.