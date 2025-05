Grupo Ric apresenta seu Código de Cultura: um marco para a comunicação e o desenvolvimento regional Documento traduz os princípios que norteiam o grupo em seu esforço de promover o desenvolvimento humano, econômico, social e cultural do Paraná RIC Paraná|Do R7 30/05/2025 - 11h31 (Atualizado em 30/05/2025 - 11h33 ) twitter

Divulgação RIC tv O presidente do Grupo Ric, Leonardo Petrelli, apresenta o Código de Cultura em evento que reuniu os colaboradores. Foto de Marcos Vinicius

O Grupo Ric, com quatro emissoras RICtv RECORD que cobrem todo o estado do Paraná, fez nesta semana o lançamento de seu Código de Cultura, um documento que sintetiza a história, os valores e o propósito que norteiam a trajetória do grupo. O lançamento ocorreu em eventos realizados nas sedes da RICtv RECORD em Cascavel, Maringá, Londrina e Curitiba, para os colaboradores do grupo, reforçando a abrangência e a importância da iniciativa para todo o estado.

Fundado em 1976 por Mário José Gonzaga Petrelli, um dos expoentes da comunicação no Sul do Brasil, e seu filho Leonardo Petrelli, o Grupo Ric construiu uma sólida reputação pautada na ética, na inovação e no desenvolvimento regional. O Código de Cultura destaca essa trajetória, reforçando o compromisso do grupo com o futuro do estado, a partir de suas crenças, que se expressam em quatro pilares: desenvolvimento econômico, social e cultural; resultados que traduzem impacto positivo em todos os níveis das ações da empresa; valorização e proteção das pessoas; e transformação constante, para abraçar o novo e evoluir em conhecimento.

“Este Código é mais do que um conjunto de diretrizes; é a expressão viva dos valores que nos guiam diariamente. Ele celebra nossa história e nos orienta para um futuro pautado pela ética, pela inovação e pelo respeito às pessoas e à comunidade paranaense”, disse o presidente, ao apresentar o documento aos colaboradores.

Conteúdo traduz propósito e valores

O Código de Cultura do Grupo Ric reúne princípios fundamentais que permeiam todas as áreas da empresa. Entre eles, a valorização das pessoas, a busca por resultados sustentáveis, a colaboração e a inovação constante. Além disso, o documento reafirma o compromisso com práticas ambientais responsáveis, a promoção da diversidade e a transparência em todas as operações.

O grupo também destaca seu papel como agente de transformação social, por meio do Instituto Ric, que desenvolve projetos nas áreas de saúde, educação e inclusão social, e por meio de iniciativas que estimulam o agronegócio e o empreendedorismo local, como o Ric Rural Hub e o investidor em media for equity Quintal Ventures.

Presença consolidada a expansão digital

Com forte atuação na maioria dos municípios paranaenses, por meio de unidades físicas em Curitiba, Ponta Grossa Londrina, Maringá, Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu, o Grupo Ric é líder em rádios, portais digitais e publicações, como a revista TOPVIEW.

A recente aquisição do portal e da rádio Banda B reforça a estratégia de expansão digital e a produção de conteúdo inovador, que já rendeu ao Ric.com.br a posição de maior site de notícias estadual em 2024 em número de visitas e de usuários únicos.

Resultados refletem a cultura organizacional

O Código de Cultura também evidencia como os valores do Grupo Ric se traduzem em resultados concretos. O público recebe conteúdos que informam, educam e inspiram; os clientes anunciantes contam com soluções multiplataforma que geram impacto real; os colaboradores trabalham em um ambiente motivador, com oportunidades de desenvolvimento; e a comunidade tem o apoio de ações que promovem o desenvolvimento econômico, social e cultural do Paraná.

Mais do que um documento formal, o Código de Cultura é a bússola que orienta o Grupo Ric em sua missão de promover o desenvolvimento humano, econômico e social do Paraná, sempre respeitando o meio ambiente e os princípios éticos que são inegociáveis para a empresa.

“Nosso propósito está no centro de tudo o que fazemos. Queremos continuar inspirando, conectando e transformando vidas, construindo um Paraná mais forte, inovador e justo. Este Código de Cultura é o nosso compromisso público com essa missão”, acrescenta Leonardo Petrelli.