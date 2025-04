Mais de 20 mil pessoas visitam estande da RICtv RECORD durante a 63ª ExpoLondrina Feira agropecuária teve cobertura jornalística multiplataforma das equipes de TV do Grupo Ric RIC Paraná|Do R7 15/04/2025 - 14h36 (Atualizado em 15/04/2025 - 14h39 ) twitter

Divulgação RICtv Paraná Prefeito de Londrina Thiago Amaral com a equipe comercial do Grupo Ric, liderada pelo diretor Rodrigo Taborda, e apresentadores da RICtv Record Londrina. Foto de Gabriella Turini

Cerca de 50 mil pessoas passaram pelo estande da RICtv RECORD durante a 63ª ExpoLondrina, feira agropecuária que recebeu milhares de visitantes entre os dias 4 e 13 de abril, reunindo agronegócio, inovação e entretenimento, no Parque Ney Braga. Foram 120 horas de atividades, das 10h às 22h, nos dez dias da feira.

O estande também serviu de base para a intensa cobertura jornalística multiplataforma do evento, realizada diariamente, com reportagens e entradas ao vivo na programação. Gustavo Parra, Vinícius Buganza e Sara Presoto comandaram os programas diretamente da feira. No balanço final, a RICtv RECORD transmitiu sete programas ao vivo, dez links diários apresentando informações, agendas, entrevistas e interações com o público. Os jornais locais e estaduais distribuíram 21 reportagens, além de produzirem entradas diárias no RIC Notícias Manhã e Noite.

O espaço do Grupo Ric também ofereceu várias atividades para interação, além de distribuir brindes e fazer sorteios. Na varanda do estande, a audiência encontrou espaço instagramável para fotos e concorreu a prêmios como notebook, celular e vale compras. Música ao vivo e bexigas para a criançada também animaram o evento. Os visitantes puderam tirar fotos e bater papo com os apresentadores que acompanham na RICtv RECORD.