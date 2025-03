Médicos voltam ao reality Você é o Chef para o Desafio dos Campeões A quinta temporada do programa estreia neste sábado, 29, na RICtv RECORD para todo o Paraná RIC Paraná|Do R7 27/03/2025 - 16h44 (Atualizado em 27/03/2025 - 16h44 ) twitter

A quinta temporada do Você é o Chef Médicos estreia neste sábado, 29, na RICtv RECORD com o Desafio dos Campeões, reunindo quatro médicos que participaram de edições anteriores do primeiro reality de gastronomia saudável do Brasil. Além de ensinar receitas surpreendentes e divertir com dinâmicas preparadas para os profissionais, o programa conscientiza o público sobre a importância de adotar uma alimentação equilibrada e personalizada, adaptada às necessidades individuais.

Durante oito semanas, o programa irá ao ar todo sábado, às 14h15, com 45 minutos de informação, emoção e inspiração, que envolvem a audiência. O reality também oferece um espaço único de comunicação para marcas que desejam se associar a um dos temas que mais fazem a diferença na vida das pessoas. A RICtv RECORD transmite o programa para todo o Paraná e o reality também pode ser assistido pelo canal @rictventretenimento do YouTube.

Audiência crescente

O programa Você é o Chefe Médicos vem conquistando audiência crescente desde a primeira temporada, inclusive com aumento na classe econômica AB e na participação masculina. No ano passado, a audiência cresceu 299% entre o primeiro e o último episódio, e o share avançou 274%.

Ao longo da quarta temporada, reality atraiu uma média expressiva de 111 mil novos telespectadores por episódio, posicionando o programa entre os preferidos pelos anunciantes. A edição deste ano tem o patrocínio da indústria Tainá Alimentos, especializada em produtos naturais, com mais de 250 itens distribuídos. O programa também conta com o apoio do Centro Europeu, Till da Carne, Inácio Pescados, Gold Foods e Lapinha Spa.

Sob o comando descontraído do apresentador Colemar Junior, ex-âncora da Hora da Venenosa, o programa reúne quatro médicos renomados que retornam à competição para batalhar pelo título de “Melhor Chef Médico”. Os pratos serão avaliados por três chefs de cozinha especialistas em alimentação saudável.

Na dinâmica do reality, não haverá eliminação. O prato melhor avaliado em cada etapa receberá uma pontuação. No final do reality, quem somar a maior pontuação levará o prêmio. Os temas dos pratos em cada episódio serão determinados por convidados especiais da área da saúde, como médicos, nutricionistas, nutrólogos, etc.

Conheça os médicos desafiados:

● Dr. Paulo Nassif (vencedor de 2024): especialista em cirurgia do aparelho digestivo, com foco em videolaparoscopia, cirurgia bariátrica e metabólica. Mestre e doutor em clínica cirúrgica pela UFPR, é professor na Faculdade Evangélica do Paraná e líder da Clínica Nassif, em Curitiba. Membro titular do CBCD, SBCBM e CBC.

● Dr. Diogo Kfouri (vencedor edição 2023): graduado em Medicina pela PUC-PR, com especialização em cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia minimamente invasiva e cirurgia bariátrica. É membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, e do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva.

● Dr. Bruno Pacnocelli (vencedor edição 2022): possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Paraná, residência médica em cirurgia geral no Hospital Universitário Cajuru/PUC-PR e residência médica em cirurgia plástica no Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo (2013).

● Dra. Priscila Morosini (representando a vencedora de 2021., Dra. Leila Derviche): cirurgiã oncológica do IHOC, com atuação nos Hospitais São Vicente, Hospital Pilar e Sugisawa, em Curitiba/PR. Preceptora do serviço de Cirurgia Oncológica/Mastologia do UNACON (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) do Hospital São Vicente - Curitiba, PR. Preceptora do serviço de Cirurgia Oncológica/Mastologia do UNACON (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie- Curitiba - PR.

Os jurados convidados são:

● Caroline Grimm: colunista de gastronomia da CNN Viagem & Gastronomia e criadora de conteúdo visionária, ela já desbravou mais de 50 países e explorou mais de dois mil restaurantes. Graduada em Medicina pela UFPR (2005), somou ao seu currículo a formação como Chef de Cuisine pelo prestigiado Centro Europeu (2016) e desde 2022 atua como sommelier pela Escola Técnica Alta Gama.

● Gabriela Vilar de Carvalho: chef e proprietária do Quintana Gastronomia, espaço referência em cozinha saudável e cultura gastronômica em Curitiba. É formada em hotelaria na Suíça, com especialização nos Estados Unidos. Em mais de 20 anos de carreira, conquistou experiência na Europa, China, entre outros países, dando atenção à sustentabilidade, ao fim do desperdício e reaproveitamento dos produtos. Também faz parte do time de chefs do Centro Europeu.

● Fábio Mattos: especialista em culinária molecular, Fábio Mattos tem muita experiência à frente de grandes cozinhas. Começou sua carreira aos 16 anos em uma pizzaria gourmet em Huntington Beach, na Califórnia. Formou-se na Orange Coast College, em Costa Mesa, sempre trabalhando em restaurantes variados e se especializando. De volta ao Brasil, em 2010, ele realizou o sonho de comandar seu próprio restaurante, que hoje se tornou uma das referências em cozinha molecular do país, o Poco Tapas, em Curitiba.

Sobre o Grupo Ric

Fundado na década de 1980 por Mário Petrelli e o filho Leonardo Petrelli, o Grupo Ric é um dos maiores grupos de comunicação do Paraná e o único a atuar com produtos multiplataforma que alcançam audiências