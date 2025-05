Noite de festa reúne amigos e personalidades para lançamentodo livro e documentário sobre Mário e Dircéa Petrelli Evento homenageou o casal e seu legado como figuras centrais na história da comunicação e da política no Sul do Brasil RIC Paraná|Do R7 09/05/2025 - 14h29 (Atualizado em 09/05/2025 - 14h29 ) twitter

Divulgação RIC tv Noite de festa em Curitiba: Luiz Cláudio Costa, presidente da Record, Marcus Vinicius Vieira, CEO da Record, Leonardo Petrelli, presidente do Grupo Ric, e André Dias, superintendente da Record. Foto de Marcelo Elias

Personalidades do mundo político e empresarial do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo e Brasília estiveram no no Auditório Regina Casillo, em Curitiba, na noite de quinta, 8, para o lançamento do livro Mário Petrelli, O Conciliador e do documentário Mário e Dircéa, o Valor de um Legado, duas obras que celebram a memória do co-fundador do Grupo Ric de Comunicação, Mário Petrelli, e de sua esposa Dircéa Petrelli. A alta direção da RECORD, da qual a RICtv é afiliada no Paraná, esteve representada pelo pelo presidente Luiz Cláudio Costa, pelo CEO Marcus Vinicius Vieira, e pelo superintendente André Dias.

“Eu revivi alguns dos momentos que passei aqui no Paraná em diversas ocasiões com o Mário, que teve uma história de vida sensacional e deixa um legado maravilhoso que os filhos estão sabendo levar adiante para inspirar as gerações futuras”, disse o presidente da RECORD.

Para Marcus Vinicius Vieira, Mário Petrelli contribuiu decisivamente para ajudar o Brasil a buscar caminhos. “Existe um Brasil que dá certo, que busca ser melhor, e o Dr. Mário faz parte dessa história”, pontuou. André Dias destacou o empreendedorismo e o espírito vanguardista de Mário Petrelli. “Ele criou dois grandes grupos de comunicação no Paraná e em Santa Catarina e quem ganhou todo esse legado fomos nós”, disse o superintendente da RECORD.

Acompanhado dos irmãos, o presidente do Grupo Ric, Leonardo Petrelli, recebeu centenas de convidados, entre eles o prefeito Eduardo Pimentel, o senador Sérgio Moro e cinco ex-governadores do Paraná: Paulo Pimentel, João Elísio Ferraz de Campos, Orlando Pessuti, Mário Pereira e Beto Richa.

‌



O documentário roteirizado por Isabela Hoffmann foi assistido pelos presentes, que também receberam o livro escrito pelo jornalista Moacir Pereira, numa noite festiva marcada pela emoção e por encontros entre amigos e parceiros do casal homenageado.

Mário Petrelli foi figura central na história da comunicação, da política e do empreendedorismo no Sul do Brasil. Sua mulher, Dircéa, marcou época como pessoa essencial para o sucesso de sua família e de seus empreendimentos, além de liderar eventos sociais que movimentaram o ambiente de negócios paranaense.

‌



“Mário Petrelli usava muito bem seu poder de articulação influência em benefício do Paraná e de Santa Catarina. Na comunicação foi um desbravador. O Grupo Ric é um dos maiores do país”, disse o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD). O senador Sérgio Moro (União-PR) destacou o legado de Mário Petrelli. “Um grande legado na área econômica e de comunicação para vários estados, mas principalmente o Paraná. Tive o privilégio de conhecer o Dr. Mário, que foi uma figura fantástica.”

“É muito difícil encontrar alguém que tenha reunido tantos predicados, como amigo, companheiro e trabalhador”, disse João Elísio Ferraz de Campos, ex-governador do Paraná e líder nacional do setor de seguros, área em que Mário Petrelli também se destacou como empresário.

‌



Também companheiro no setor de seguros, Nilton Molina emocionou-se ao dizer que para os amigos a sensação é de que Mário Petrelli permanece vivo. “Sua presença na vida dos amigos foi tão intensa que continuamos falando nele como estivesse ainda aqui entre nós.”

O filho Leonardo Petrelli, que junto com a irmã Luciana, liderou a produção do livro e do documentário, ressaltou a intenção de honrar a história dos pais, ao longo de 50 anos de casamento produziram inúmeros exemplos que devem inspirar as futuras gerações.

“Essas homenagens também expressam nossa gratidão a todas as pessoas que aqui vieram trazer seu abraço afetuoso a esse projeto”, disse Leonardo Petrelli.