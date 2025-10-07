Novo Balanço Geral da Ric RECORD Oeste estreia com mais interação e o dinamismo do apresentador Raphael dos Anjos Programa foi reformulado para representar ainda mais a voz popular do Oeste e Sudoeste do Paraná

Muita interação com o público tem sido a marca da nova fase que o programa Balanço Geral acaba de estrear na Ric RECORD Oeste. O formato renovado e ainda mais dinâmico ganhou o comando do jornalista Raphael dos Anjos, que retornou à terra natal com a experiência de 14 anos liderando o BG na cidade mineira de Uberlândia. O programa passou por uma reformulação completa, apostando em linguagem acessível, interação com o público e uso de todos os recursos tecnológicos disponíveis para estar cada vez mais próximo do telespectador do Oeste e do Sudoeste do Paraná.

Com uma abordagem moderna e envolvente, o novo Balanço Geral apresenta uma maneira diferente de levar a informação ao telespectador. A estreia destacou reportagens sobre a trajetória do apresentador, participação ao vivo de equipes na rua com informações factuais e espaço para a voz da população. Em breve, quadros inéditos entram no programa, com a proposta de informar com responsabilidade, emocionar com histórias reais e servir como elo direto entre a população e os fatos que impactam a rotina dos paranaenses.

“Como é bom começar assim: com muita energia, com a equipe unida, jornalismo de verdade e perto de quem mais importa, o nosso público”, comemora Raphael, conhecido como um legítimo contador de histórias e reconhecido pela autenticidade, carisma, proximidade com o público e compromisso com a informação de qualidade. “O Balanço Geral é a extensão da minha casa e é importante que seja a extensão da casa do nosso público. Essa é a nossa missão”, acrescenta.

Durante 14 anos, esteve à frente do Balanço Geral da TV Paranaíba, afiliada da Rede Record no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, tornando-se um dos rostos mais conhecidos e queridos da região. Seu estilo mistura firmeza e leveza: conduz temas sérios com responsabilidade, mas também abre espaço para o bom humor e a empatia, criando um elo de confiança com a audiência.

Antes de se consolidar em Minas Gerais, Raphael já havia trilhado uma sólida trajetória no jornalismo paranaense. Tudo começou cedo, aos 14 anos, na sonoplastia da Rádio Colmeia AM, em Cascavel. Logo, os microfones chamaram sua atenção. Passou para a reportagem, apresentou programas e sempre manteve o foco no lado comunitário. Da rádio para a faculdade, Raphael formou-se em Comunicação Social pela Univel e especializou-se em Comunicação Empresarial e Assessoria de Imprensa.

A televisão entrou em sua vida com a expansão da Ric RECORD Oeste, em Cascavel. O programa Ver Mais foi sua estreia como apresentador, mas o verdadeiro destaque veio com as reportagens. Em pouco tempo, foi chamado para Curitiba e, logo na chegada, ousou: pediu ao diretor de jornalismo uma chance de testar como apresentador do Ric Notícias. Depois disso, encarou o desafio de lançar o primeiro Balanço Geral do estado. Antes de deixar a Ric RECORD, ainda comandou o extinto Paraná no Ar, que hoje se chama Ric Notícias Manhã. Raphael também teve uma breve passagem pela Rede Massa, em Curitiba, antes da mudança para Minas Gerais.