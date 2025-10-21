RECORD participa do lançamento do Campeonato Paranaense 2026, realizado pela Ric André Dias, superintendente de Rede da emissora, prestigiou o evento diretamente de Curitiba

Cerimônia aconteceu no Bastsrds Brewery, em Curitiba

A RECORD participou, na noite desta segunda-feira (20), do evento de lançamento do Campeonato Paranaense 2026, promovido pela Ric. A celebração aconteceu em Curitiba e reuniu executivos, patrocinadores e representantes dos clubes e da Federação Paranaense de Futebol (FPF) para celebrar a renovação da transmissão do estadual.

Durante o encontro, foram apresentadas as novidades do torneio para o próximo ano e os detalhes da cobertura multiplataforma que promete consolidar a Ric — novamente — como a casa do futebol paranaense em 2026.

A emissora curitibana transmitirá nove partidas aos sábados, às 16h, enquanto os portais RIC.com.br e Banda B, além das rádios do Grupo, acompanharão de perto os 44 jogos do Campeonato, que começa no dia 7 de janeiro.

No ano passado, a cobertura do Paranaense em parceria com o Mercado Livre rendeu o Leão de Ouro em Cannes, na França, pela ação “Chuva de Cupons” realizada durante a final entre Operário e Maringá, no Estádio Germano Krüger.

‌



“Estamos muito orgulhosos de mais um ano sermos o grupo que vai transmitir o Campeonato Paranaense, que estava esquecido. Nós entendemos que o futebol faz parte da cultura do paranaense. Tivemos um ano de muito sucesso em 2025, e lançar a cobertura de 2026 em uma festa com muitos patrocinadores, todos os clubes estão aqui, todos integrados para mais um ano importante. O Paranaense veio para ficar no Grupo Ric”, disse Leonardo Petrelli, presidente do Grupo Ric.

André Dias, superintendente de Rede, representou a RECORD no evento

Ao lado da afiliada curitibana, a RECORD reforça sua parceria com o esporte regional e o compromisso em valorizar o futebol brasileiro.

“A RECORD não é só a casa do futebol, é a casa do jornalismo, da teledramaturgia, da paixão do brasileiro, e levamos tudo isso para mais de 150 países. A RECORD tem apostado muito nos eventos esportivos e queremos avançar para outros mercados para fecharmos a transmissão de regionais. Estamos aqui para dar total apoio a essa cobertura e vamos repercutir tudo no recordplus, nosso aplicativo”, celebrou André Dias, superintendente de Rede da RECORD.