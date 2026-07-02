Ric RECORD: a força da televisão que conecta o Paraná

Divulgação Ric

Todos os dias, milhões de paranaenses ligam a televisão para se informar, se emocionar, se divertir e acompanhar histórias que fazem parte da sua realidade. É nesse encontro diário entre conteúdo e audiência que a Ric RECORD construiu a sua trajetória.

Como a maior afiliada da RECORD no Brasil, a emissora está presente em todo o Paraná por meio de quatro emissoras estrategicamente localizadas em Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel, levando uma programação que combina grandes produções, jornalismo de credibilidade, entretenimento e conteúdos regionais que fortalecem a conexão com o público.

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Jornalismo que acompanha o Paraná

O jornalismo é um dos principais pilares dessa história. Ao longo do dia, programas como Balanço Geral, Cidade Alerta, Ric Notícias Manhã e Ric Notícias Noite levam informação em tempo real, prestação de serviço, denúncias, reportagens especiais e a cobertura dos principais acontecimentos de cada região.

Com equipes distribuídas pelo estado, a emissora acompanha de perto a realidade dos paranaenses, dando voz às comunidades, promovendo debates relevantes e reforçando o seu compromisso com um jornalismo ágil, próximo e confiável.

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Entretenimento com identidade

Ao lado da informação, o entretenimento também ocupa um papel central na Ric RECORD. A grade reúne realities, dramaturgia, séries, filmes, programas de variedades e grandes produções da RECORD, oferecendo opções que acompanham diferentes momentos do dia e dialogam com diversos perfis de público.

A programação da Ric RECORD combina a força e a qualidade da RECORD com uma produção regional consistente e original, levando ao público histórias que refletem a realidade, a cultura e o cotidiano do Paraná. Esse compromisso com a proximidade fortalece diariamente a relação da emissora com a audiência e reafirma o seu papel como uma televisão feita por quem conhece o estado e fala a sua linguagem.

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Produção própria e inovação

Nos últimos anos, a Ric RECORD também ampliou a sua atuação como produtora de conteúdo original. Reality shows desenvolvidos pela emissora, como Você é o Chef e Repaginando, conquistaram espaço na programação ao unir entretenimento, criatividade e identidade regional. Os formatos valorizam talentos locais, movimentam diferentes setores da economia e reforçam a capacidade da emissora de criar projetos relevantes tanto para o público quanto para o mercado anunciante.

Essa vocação para inovar se reflete também no desenvolvimento de projetos multiplataforma do Grupo Ric, que integram televisão, rádio, ambiente digital, redes sociais e experiências presenciais. O conteúdo ultrapassa a tela e amplia o relacionamento com a audiência, criando novas formas de interação e consumo.