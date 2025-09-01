Ric RECORD é o novo posicionamento de marca da rede paranaense de TV, refletindo seu alcance multiplataforma Unificação da identidade visual do Grupo Ric reforça o slogan “Sempre ao seu lado” e representa um elo confiável entre o público e a informação verdadeira e relevante RIC Paraná|Do R7 01/09/2025 - 09h55 (Atualizado em 01/09/2025 - 09h55 ) twitter

Divulgação RIC Paraná

No centro de tudo, o que mais importa: gente. Essa é a simbologia da letra “i” na marca Ric, como mostra o filme com novidades sobre a extensão da marca para todos os veículos e produtos do grupo. Foto: Divulgação

Ric RECORD é o novo posicionamento de marca da maior afiliada brasileira à RECORD, e reflete a evolução do posicionamento da rede paranaense - que antes assinava como RICtv RECORD. Muito além do alcance da TV tradicional, a Ric RECORD leva informação e entretenimento pelo streaming e redes sociais, atingindo o público onde ele estiver. “Estamos estendendo a essência da marca Ric para todos os veículos do grupo, que tem foco nas pessoas. Muito mais do que mudar a identidade visual, essa unificação reforça nosso compromisso com o público de estar ‘Sempre ao seu lado’”, explica a diretora corporativa de Growth Marketing, Laila Sol.

“O que já é bom, já está consolidado, já tem uma identificação, agora se estende a todos os veículos próprios, programas e demais produtos. Fazemos isso com o mesmo alinhamento de propósito do Grupo, que é o foco nas pessoas. O “i” é o símbolo da nossa identidade visual. Ele representa uma pessoa. É o ponto de conexão entre o Grupo Ric, todas as suas marcas e o que realmente importa: gente”, enfatiza Leonardo Petrelli, presidente do Grupo.

As novidades foram apresentadas durante os intervalos do programa Domingo Espetacular, na noite de domingo, em um filme publicitário feito com recursos de inteligência artificial pela TB Filme, que destaca as etnias que formaram o Paraná e imagens de vários lugares que são referência na paisagem do estado.

‌



Divulgação RIC Paraná

Com quatro emissoras no Paraná, a Ric RECORD chega a todas as regiões do estado e a qualquer lugar do mundo por meio dos perfis nas redes sociais YouTube, Instagram e Facebook. “Em um cenário dominado por múltiplos canais de notícias — da televisão ao celular, dos portais digitais aos grupos de WhatsApp — a marca representa um elo confiável entre o público e a informação verdadeira e relevante”, observa Leonardo Petrelli, presidente do Grupo Ric, o maior conglomerado de comunicação multiplataforma do Paraná.

A Ric RECORD produz mais de mil horas de programação ao vivo por mês, com programas que acompanham o cotidiano das famílias paranaenses. “Nosso compromisso com o conteúdo regional é pautado pela conexão com o público e a representação dos interesses da audiência, não importa onde ela esteja. Nossos canais on line permitem que nós estejamos sempre ao lado do nosso público”, acrescenta Petrelli.

‌



“A identidade visual dá foco ao símbolo “i”, que representa a pessoa — o público —, o elo humano com o que realmente importa: o Paraná. A identidade visual padroniza a escrita para “Ric” (com a inicial maiúscula apenas), fortalecendo a coerência e impacto como líder em comunicação no estado”, explica Laila Sol.

Extensão Unificação das marcas do Grupo Ric

‌



Além da mudança de RICtv para Ric, todas as marcas do Grupo Ric, sejam produtos ou veículos que contenham a palavra “Ric” em sua composição, passam a adotar a mesma grafia. “Estamos unificando a identidade visual para seguir cada vez mais com a base forte da marca Ric, garantindo coerência e força no mercado com a audiência”, diz Marcelo Requena, diretor corporativo de Relações com o Mercado.

Outra novidade é o uso sempre associado da marca Ric RECORD com o portal de notícias do grupo, o ric.com.br, em ações de comunicação, identidade visual e materiais institucionais.

“O portal é a extensão digital da cobertura jornalística da Ric RECORD e essa associação fortalece a credibilidade e a autoridade jornalística do portal, valorizando tanto a presença digital quanto a força da televisão. Com isso também reforçamos nosso posicionamento de comunicação mutiplataforma, evidenciando o ric.com.br como o braço digital de notícias da Ric RECORD”, explica a jornalista Ivete Azzolini, diretora corporativa de Produto, Conteúdo e Convergência.