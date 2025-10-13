Ric RECORD segue em setembro como top 2 de audiência na Grande Curitiba Das 7h da manhã à meia-noite, programação alcança cerca de 2,3 milhões de pessoas na Grande Curitiba

O jornalista Matheus Furlan apresenta o Balanço Geral, um dos principais programas regionais no horário do almoço na Grande Curitiba

A Ric RECORD Curitiba consolida sua posição de destaque com a segunda maior audiência entre as TVs regionais no horário das 7h à meia-noite, com 2,3 milhões de pessoas alcançadas e 39 milhões de impactos de mídia, apontam os números de setembro do Kantar Ibope/Instar Analytics. Os dados apontam crescimento 4,3% no share em relação ao mês anterior, consolidando a vice-liderança.

A emissora mostra sua força especialmente no período matutino, onde supera a Rede Massa em 52%. Programas como o Ric Notícias Manhã, com 462 mil espectadores alcançados no mês e 12% de crescimento em audiência.

Outro destaque, no horário da noite, é o Cidade Alerta Curitiba, a segunda maior audiência da região, com 1 milhão de telespectadores e há nada menos do que 9 anos consecutivos na vice-liderança, além de registrar grandes picos de vantagem. Por exemplo, em 23 de setembro, registrou uma diferença de 451% em relação à Rede Massa, terceira colocada no ranking regional.

A audiência consolidada da Ric RECORD Curitiba no período das 7h à meia-noite é resultado da sintonia com o público, que dedica em média 2h13 minutos à programação, diariamente.

‌



Programas de destaque

Os principais programas regionais seguem na preferência. O Balanço Geral alcançou 1 milhão de telespectadores, registrando crescimento de 5,5% no mês. A Hora da Venenosa recuperou a vice-liderança, com 760 mil espectadores e 14% de crescimento, apresentando a maior evolução de audiência do último ano, com 22%.

‌



A programação jornalística mantém seu público fiel: Cidade Alerta, Ric Notícias Noite e Jornal da Record estão consistentemente na vice-liderança com audiências que ultrapassam 1 milhão de pessoas alcançadas.

Na programação nacional, a Ric RECORD também destaca seu prestígio com programas como Fala Brasil e Hoje em Dia, ambos em segundo lugar, e o Jornal da Record que chega a 1 milhão de telespectadores, confirmando a preferência do público pela qualidade da programação da emissora.

‌



O domínio da Ric RECORD Curitiba reflete uma estratégia eficaz de alinhamento programático, oferecendo conteúdo que ressoa com a audiência local e regional, destacando-se como uma das principais referências televisivas no Paraná. A consistência dos números e o crescimento constante em diversos horários reforçam a confiança que a população deposita na emissora de entretenimento e informação de qualidade.

No que se refere aos realities produzidos pela Ric RECORD nas tardes de sábado, a vice-liderança também segue garantida na Grande Curitiba. O Mestres do Fogo, que traz o mundo do churrasco para a telinha, e Os Construtores, que testa as habilidades de profissionais da construção civil, reúnem emoção com histórias reais, estabelecendo grande conexão com o público.