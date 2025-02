RICtv |RECORD crava liderança em audiência nos jogos do Paranaense Com rodadas de sábado, emissora lidera no público masculino, com 22% acima da segunda colocada RIC Paraná|Do R7 24/01/2025 - 11h11 (Atualizado em 24/01/2025 - 11h25 ) twitter

Divulgação RIC tv Linhares Júnior, Janaína Castilho, Tetê Mota, Cristian Toledo e Guilherme Moreira, parte do time Ric Esporte Clube. Foto de Marcus Vinicius

Com a transmissão exclusiva em tv aberta dos jogos do Campeonato Paranaense 2025, a RICtv |RECORD mostrou que é de fato a casa do futebol paranaense, registrando audiência líder geral no público masculino, 22% acima da segunda colocada, e também no público DE, com 35% acima da segunda colocada. No público geral, as transmissões conquistaram share 38% acima da terceira colocada, reunindo uma média de 247 mil telespectadores em Curitiba, por exibição, durante as duas partidas transmitidas nos sábados 11 e 18 de janeiro.

O Paranaense pela RICtv | RECORD conta com o patrocínio estadual da Viva Sorte Bet e Multiloja, e da Bet Nacional em Curitiba.

O time de jornalistas e comentaristas do Ric Esporte Clube fez a transmissão e cobertura para a RICtv |RECORD da primeira e da terceira rodadas do Paranaense, entre Athletico (2) x Paraná (1), no dia 11, e Londrina (2) x Maringá (3), no dia 18. Os jogos de quarta-feira são transmitidos pela TV Paraná Turismo.

Os dados da Kantar Ibope Media (KIM)| Instar Analytics também mostram que 362 mil pessoas foram alcançadas pela RICtv Record Curitiba, com tempo de permanência de 1h13. A maior faixa de telespectadores, 29%, é de homens entre 18 e 49 anos.

Já pela enquete exibida durante os jogos para quem tem smart tv, 4.075 pessoas interagiram em apenas 15 segundos. A RICtv Conectada transforma a tela da TV em plataforma digital e interativa, o que permitiu a promoção de várias ações com a audiência.

As jornadas esportivas também são transmitidas pela rádio Jovem Pan News, e ao longo da semana o programa Bate Pronto atualiza o ouvinte com todas as informações esportivas. Reportagens e conteúdos especiais publicados no portal ric.com.br e nas redes sociais do grupo reforçam a cobertura esportiva e projetam um público de cerca de 2,4 milhões de espectadores diferentes atingidos.

Câmera do beijo

Futebol é sinônimo de amor e paixão e a RICtv | RECORD provou durante o intervalo do jogo de estreia do Campeonato Paranaense. Uma ação de live marketing foi realizada com a “Câmera do Beijo”. Trocando beijos, os casais apareciam simultaneamente no telão do estádio e ao vivo na RICtv | RECORD.

“Foi uma experiência não só para a torcida que estava lá no estádio, mas também para quem estava nos assistindo ao vivo pela RICtv. Contagiamos o Paraná com a interação apaixonada dos casais”, diz Laila Sol, head de growth marketing do Grupo Ric.

Fonte: Kantar Ibope Media (KIM)| Instar Analytics| Grande Curitiba| 11/01/25 e 18/01/25 | Camp. Paranaense/2025 |Ats Cov% Individual | Dados extrapolados para área de cobertura RICtv Curitiba (5.129.365 indivíduos, exceto Ponta Grossa e Guarapuava | Youtube | Youtube Jogos do campeonato paranaense transmitidos | Canal RICtv - Jovem Pan News - Banda B | TV Conectada 11/01/2025 e 18/01/25 | Faixa horária das 16hs às 18hs| Telespectadores impactados se refere ao número de domicílios com TV Conectada x 2,7 (número de pessoas por domicílio conforme dados do IBGE).