RICtv | RECORD Curitiba consolida liderança em audiência com transmissão da primeira fase do Paranaense Emissora supera com folga a concorrência e mobiliza 253 mil torcedores por jogo, em Curitiba RIC Paraná|Do R7 26/02/2025 - 16h58 (Atualizado em 26/02/2025 - 16h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação RIC tv Lance da partida entre o Coritiba e o Athlético Paranaense. Foto de José Tramontin/CAP

A primeira fase do Campeonato Paranaense de Futebol termina com o título de campeã em audiência para a RICtv Record, que mobilizou 253 mil torcedores fieis por jogo, em Curitiba, ligados na telinha da emissora oficial da competição, com um tempo de permanência de 1h06 de permanência a cada rodada.

Comparada ao mesmo período em 2024, a audiência cresceu 33% durante a faixa horária do Paranaense. A emissora foi líder em audiência entre jovens de 18 a 24 anos, ficando 31% acima da segunda emissora colocada. Entre homens com mais de 50 anos, a vantagem é ainda maior, de 80% sobre a concorrente mais próxima. A RICtv também garantiu a liderança em fidelidade entre o público masculino. Todos os dados foram coletados pela Kantar Ibope Media entre os dias 11 de janeiro e 15 de fevereiro.

A RICtv Conectada, que é a tecnologia para publicidade e interação por CTV ou televisões conectadas à internet, também coleciona números vitoriosos.

Foram 7,6 mil interações do público, em 15 segundos de exposição das enquetes, além de 602 mil impactos individuais, por jogo.

‌



A casa do futebol paranaense

“O Campeonato Paranaense é muito importante para o Grupo Ric. Estamos falando da paixão mais próxima do nosso torcedor, o título que ele aprendeu a desejar desde criança. Então, acompanhar em todos os detalhes não é apenas nossa obrigação, mas uma demonstração de carinho e respeito para com o nosso público. É uma honra ser a casa do futebol paranaense”, diz o jornalista Cristian Toledo, que coordena a equipe esportiva do Grupo Ric.

‌



Ele ainda destaca que o resultado excelente da audiência do futebol em todas as plataformas é fruto do trabalho de uma equipe de altíssima qualidade em TV, rádio e internet. “Nosso projeto vai crescer ainda mais durante o ano, com a sequência das competições e o fortalecimento do Esporte no Grupo Ric como um todo.”

Os jogos de sábado do Campeonato Paranaense são transmitidos com exclusividade pela RICtv Record. A rede de rádios Jovem Pan News, que em Curitiba é líder entre as rádios de notícias, e a rádio Banda B, pertencendo ao Grupo Ric, também fazem transmissões ao vivo e produzem conteúdo diariamente sobre a competição. As jornadas das rádios são ainda divulgadas pelos canais do Grupo Ric no YouTube.

‌



Ao longo da semana o programa Bate Pronto, líder entre o público AB, atualiza o ouvinte com todas as informações esportivas. Reportagens e conteúdos especiais publicados nos portais Ric.com.br e Banda B, e nas redes sociais do grupo, reforçam a cobertura esportiva.

O Paranaense pela RICtv Record conta com o patrocínio estadual Viva Sorte Bet, Multiloja, Bet Nacional, Zaeli Alimentos, Sicredi e Neupar Pneus.

A equipe de Esporte do Grupo Ric conta com os profissionais reconhecidos no mercado local e nacional:

RICtv: Linhares Júnior (narrador), Cristian Toledo, Felipe Dalke, Janaína Castilho (comentaristas), Ana Tereza Motta (apresentadora), Guilherme Moreira e Rogério Scarione (repórteres) Jovem Pan News Curitiba: Linhares Júnior, Elísio Júnior (narradores), Felipe Dalke, Janaína Castilho (comentaristas), Ana Tereza Motta (apresentadora), Lucca Marreiros, Dudu Oliveira, Guilherme Moreira e Rogério Scarione (repórteres) Jovem Pan News Londrina: Paulo Massa (narrador), Ademir Zago (comentarista) e Ademir Lobbo (repórter) Jovem Pan News Maringá: Eduardo Machado (narrador), Victor Raimundi (comentarista) e Edvaldo Ferreira (repórter) Banda B: Marcelo Ortiz, Paulo Sérgio Debski, Anderson Luís (narradores), Cristian Toledo, Irapitan Costa, Ricardo Brejinski (comentaristas), Osmar Antônio (apresentador), Gabriel Ortiz e Jhonatan Mendes (repórteres)

Sobre o Grupo Ric

Fundado na década de 1980 por Mário Petrelli e o filho Leonardo Petrelli, o Grupo Ric é um dos maiores grupos de comunicação do Paraná e o único a atuar com produtos multiplataforma que alcançam audiências complementares. Desde o perfil de público mais simples ao mais exigente, crítico e de maior poder aquisitivo, todos os paranaenses podem ser impactados por um de seus produtos de comunicação.

Os canais de distribuição do Grupo são formados por quatro emissoras de TV afiliadas à Rede Record - RICtv Record Curitiba, RICtv Record Maringá, RICtv Record Londrina e RICtv Record Oeste, cobrindo 99% do território paranaense; as rádios Jovem Pan FM Curitiba, Jovem Pan FM Ponta Grossa, Jovem Pan FM Cascavel e Jovem Pan Folha FM Londrina; mais as rádios Jovem Pan News Curitiba, Jovem Pan News Londrina, Jovem Pan News Maringá e Jovem Pan News Foz do Iguaçu; a rádio e portal Banda B; os portais Ric.com.br e R7; as plataformas Ric Business, Ric Rural Hub e Grands por Reinaldo Bessa, que produzem informação sobre negócios, e a plataforma TOPVIEW, especializada em estilo de vida.

Além disso, o Grupo Ric presta serviços de mídia out of home para o mercado por meio da Ric OOH. A Quintal Ventures responde pelo investimento em startups inovadoras, a JOY Eventos atua no setor de entretenimento e o braço social é atendido pelo Instituto Ric.