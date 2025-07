RICtv RECORD Curitiba domina a vice-liderança de audiência Programação alcança 1,4 milhão de telespectadores por semana na capital, com 204 horas de conteúdo próprio e muitos sucessos nacionais RIC Paraná|Do R7 22/07/2025 - 11h46 (Atualizado em 22/07/2025 - 11h46 ) twitter

Divulgação RICtv Os apresentadores da RICtv RECORD Curitiba: Ana Vaz, Eduardo Scola, Matheus Furlan, João Salgado, Cecília Comel, Fernandinho Eufrasio, Paulo Gomes e Camila Andrade.

A RICtv RECORD Curitiba consolida sua posição de destaque como vice-líder absoluta de audiência na Grande Curitiba, há 13 meses, alcançando um número recorde de 1,4 milhão de telespectadores por semana, 46% acima da terceira emissora colocada, segundo dados da Kantar Ibope Media. Esse desempenho está diretamente ligado ao investimento intenso na produção local de conteúdo que soma 204 horas mensais e 819 horas mensais, considerando-se as quatro emissoras que cobrem o estado, fortalecendo a conexão com o público.

O sucesso em audiência é sustentado por programas que registram crescimento e liderança constantes. O “Cidade Alerta Curitiba”, por exemplo, apresentou aumento de 48% em audiência entre maio de 2024 e junho de 2025, mantendo-se há sete anos e meio na vice-liderança e atingindo índices 213% superiores aos da terceira colocada.

Já o “Balanço Geral Curitiba” experimentou uma alta de 20% no primeiro semestre de 2025, atingindo, em junho, a marca de 1 milhão de telespectadores mensais e assegurando a vice-liderança durante cinco meses consecutivos. Aos sábados, o desempenho do jornalístico se mantém elevado: são dez meses seguidos em segundo lugar, com crescimento acumulado de 40% na audiência e com o público permanecendo, em média, 56 minutos por exibição.

Outros programas, como o “Ric Rural”, fortalecem o modelo regional da emissora ao ampliar em 29% seus índices de audiência no primeiro semestre de 2025, e manter a vice-liderança de seu horário por seis anos consecutivos.

Produção de conteúdo soma mais de 200 horas mensais

Além dos resultados em audiência, a emissora se destaca pela impressionante produção regional: são 204 horas mensais de conteúdo próprio, distribuídas entre jornalismo, entretenimento e realities, o que consagra a RICtv RECORD Curitiba como a maior produtora regional do Paraná.

Essa grade robusta de produção local é replicada em cidades como Londrina, Maringá e Oeste do estado. Somando-se as quatro emissoras, a produção chega a 819 horas mensais, com formatos consagrados como “Ric Notícias Manhã”, “Ric Notícias Noite” e “Ric Rural”, sempre com o foco na regionalização, engajamento do público e atendimento às demandas de cada comunidade. O Ric Notícias Noite é um fenômeno, completando neste ano dez anos seguidos na vice-liderança, e com um crescimento de 12% em sua faixa horária no último ano.

Em 2025, o Grupo Ric reforçou seu compromisso ao lançar pelo menos 60 projetos multiplataforma, que vão desde transmissões esportivas nacionais até ações customizadas para anunciantes, ampliando ainda mais sua presença e relevância.

Destaques nacionais

Na programação nacional, o desempenho também é expressivo. A novela “Força de Mulher” se tornou, em junho, o principal sucesso da RECORD, atingindo quase 2,1 milhões de telespectadores mensais. Outras atrações, como “Reis” e “Hoje em Dia”, exercem grande apelo especialmente junto ao público feminino acima dos 50 anos das classes ABC e C, reforçando o alcance multiplataforma e diversificado da emissora. O Jornal da RECORD é outro catalisador diário de audiência, apresentando o panorama nacional e internacional.

Para Leonardo Petrelli, presidente do Grupo Ric, a estratégia de investir em conteúdo regional que escuta e traduz as aspirações das comunidades do Paraná é fundamental para a conexão com o público e o fortalecimento dos índices de audiência. Com essa abordagem e uma produção local de alta qualidade, a RICtv RECORD Curitiba se mantém à frente como referência e protagonista da comunicação regional, impulsionando tanto a liderança em audiência quanto a inovação no mercado de televisão paranaense.