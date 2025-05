RICtv RECORD Maringá aposta em interatividade e cobertura multiplataforma na Expoingá 2025 Com mais de 20 mil visitantes, estande reforçou a importância do agronegócio para a economia regional e nacional RIC Paraná|Do R7 20/05/2025 - 14h15 (Atualizado em 20/05/2025 - 14h20 ) twitter

Divulgação RICtv Milhares de visitantes interagiram com jornalistas e apresentadores. Foto: Lidiane Almeida

A RICtv RECORD Maringá marcou presença na 51ª edição da Expoingá, realizada entre 8 e 18 de maio, no Parque Internacional de Exposições de Maringá. O evento reuniu cerca de 400 mil pessoas ao longo dos 11 dias, e o estande da emissora recebeu cerca de 20 mil visitantes, segundo dados da organização.

O espaço funcionou das 10h às 22h durante a semana e nos finais de semana das 10h às 22h e concentrou atividades voltadas à interação com o público, como distribuição de brindes, sorteios e uma roleta de prêmios. O estande também contou com um espaço instagramável para fotos e promoveu apresentações de música ao vivo, com destaque para artistas locais. Para o público infantil, foram oferecidas atividades lúdicas, como distribuição de bexigas.

A presença dos apresentadores Salsicha, Nader Khalil, Kelly Moraes, Rose Machado e Sérgio Mendes foi outro diferencial do estande, proporcionando contato direto com os visitantes. O rodízio de comunicadores permitiu aproximação com o público, que aproveitou para registrar fotos e conversar com os profissionais.

As equipes de reportagem fizeram cobertura diária da Expoingá, com transmissões ao vivo dos programas Cidade Alerta e Balanço Geral, este último em dia de portões abertos, em comemoração ao aniversário de Maringá.

‌



A Expoingá 2025 trouxe o tema “O Agro Conecta” e reuniu expositores, representantes do agronegócio, shows nacionais e rodeio. Entre as atrações musicais estiveram Zé Neto & Cristiano, Luan Santana, Simone Mendes, Henrique & Juliano, além de outros nomes conhecidos do cenário nacional.

O evento reforçou a importância do agronegócio para a economia regional e nacional, destacando a integração entre inovação, sustentabilidade e tradição. Maringá, mais uma vez, foi palco de debates sobre o futuro do setor e de iniciativas que aproximam produtores, empresas e consumidores.

Com uma abordagem que mesclou entretenimento e informação, a RICtv RECORD Maringá buscou ampliar sua presença junto ao público da Expoingá e fortalecer sua atuação no jornalismo regional.