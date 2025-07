RICtv RECORD Maringá registra maior crescimento de audiência e se consolida como vice-líder absoluta na região Números de maio mostram fidelidade e conexão, especialmente com os programas Balanço Geral, Ver Mais e Cidade Alerta RIC Paraná|Do R7 07/07/2025 - 15h37 (Atualizado em 07/07/2025 - 15h39 ) twitter

Com quase meio milhão de telespectadores alcançados semanalmente, a RICtv RECORD Maringá registrou em maio ritmo acelerado de crescimento e se consolidou como a vice-líder absoluta de audiência entre as principais emissoras de TV aberta da cidade polo do noroeste paranaense. Os dados mais recentes, aferidos pela Kantar Ibope Media (1), reforçam o protagonismo da emissora, que se destaca tanto em alcance quanto em relevância para o público maringaense.

Os números apontam para 441 mil de telespectadores e 4 milhões de impactos por semana. Em relação a 2024, houve um crescimento de 42% de audiência na faixa horária das 7h às 24h, de segunda a domingo, e um avanço de 57% em share - o maior índice entre as principais emissoras de TV aberta de Maringá.

Destaques da programação

O “Balanço Geral” conduzido pelo apresentador Salsicha registrou a segunda maior audiência, ao longo do mês, com 24% de share, e um crescimento de 41% no número de televisores sintonizados. Além disso, foi líder em tempo de permanência entre o público adulto. O Balanço Geral conquistou a liderança de audiência na faixa horária de 12h15 às 13h (2).

‌



O programa “Ver Mais”, apresentado por Kelly Moraes, é vice-líder absoluto às 14h30, de segunda a sexta, com um crescimento de 47% na audiência. O conteúdo leve e relevante, feito sob medida para o público de Maringá, garantiu a posição de top 2 em audiência no horário.

Já o “Cidade Alerta Maringá”, comandado por Nader Khalil às 18h, é o segundo programa mais assistido entre todas as TVs abertas, alcançando 189 mil pessoas em uma semana e crescendo 25% em audiência. O jornalístico reforça o compromisso da emissora com a credibilidade e a relevância das notícias locais.

‌



Na faixa das 12h às 18h, a RICtv RECORD Maringá alcançou um crescimento de 38% na audiência, atingindo 283 mil pessoas em uma semana.

Comparativo com concorrentes

‌



Enquanto a RICtv RECORD Maringá avança, as principais concorrentes apresentam queda: a emissora G teve redução de 12% e a emissora B de 13%. Apenas a emissora S apresentou crescimento, de 12%, ainda assim muito inferior ao desempenho da RICtv Record.

Liderança entre os jovens

A RICtv RECORD Maringá é também a TV aberta favorita do público jovem, liderando a audiência entre telespectadores de 18 a 24 anos – um segmento estratégico para o futuro da televisão regional.

Dados consolidados de audiência

Segundo a Kantar Ibope Media (KIM), em junho e maio de 2025, a RICtv Record Maringá atingiu:

Cobertura total de 21,07% dos indivíduos e 36,49% dos domicílios na faixa das 07h às 24h

e na faixa das 07h às 24h Participação (share) de 12,08% entre indivíduos e 13,45% entre domicílios no horário total

e no horário total No horário vespertino (12h-18h): share de 14,41% (indivíduos) e 15,05% (domicílios)

share de e No horário noturno (18h-24h): share de 11,45% (indivíduos) e 13,29% (domicílios)

Produção local de qualidade

Os resultados obtidos em junho pela RICtv RECORD Maringá mostram o acerto na linha editorial, na programação e na estratégia comercial da emissora. “Nosso compromisso é com a produção de conteúdo local de qualidade, jornalismo de credibilidade e programação feita para o jeito de ser do maringaense. Com isso nos tornamos referência e escolha preferida de quem busca informação, entretenimento e conexão com a cidade”, diz Fabio Goes, diretor regional do Grupo Ric em Maringá.

Programas como o “Cidade Alerta Maringá”, “Balanço Geral” e “Ver Mais” lideraram a audiência em seus respectivos segmentos, com formatos que priorizam o jornalismo de resultados, política editorial do Grupo Ric que prioriza a prestação de serviço e a abordagem de temas comunitários, fatores que aumentaram o engajamento e a permanência do telespectador.

Por exemplo, o “Cidade Alerta Maringá” registrou médias expressivas de audiência e share, chegando a 22,85% de participação no período analisado, enquanto o “Balanço Geral” e o “Ver Mais” consolidaram a vice-liderança e até a liderança em horários estratégicos.

Além disso, a RICTV RECORD Maringá se diferenciou por uma programação planejada de forma criteriosa, focada em informação local, entretenimento e ações de interação com a comunidade, o que reforçou a identificação do público com a emissora. A grade nacional da Record também contribuiu, com atrações de apelo popular e reality shows que ampliaram o alcance e a fidelização da audiência em diferentes faixas horárias.

Outro fator relevante foi a capacidade de crescimento mesmo diante da retração do total de ligados na praça de Maringá, cenário em que outras emissoras registraram queda, enquanto a RICtv RECORD seguiu ampliando seu público e participação. Esse desempenho é resultado de uma estratégia editorial que privilegia a proximidade com o telespectador e a oferta de conteúdo relevante, leve e de credibilidade, consolidando a emissora como a vice-líder absoluta e a que mais cresce na região.

O aumento expressivo do share da RICTV RECORD Maringá, com crescimento de 57%, está diretamente relacionado à adaptação permanente das estratégias, tanto na cobertura jornalística quanto no conteúdo oferecido, que se adaptam às demandas e características do público local.

O foco em jornalismo regional e relevante dá ênfase à cobertura de notícias locais, priorizando temas que impactam diretamente a comunidade de Maringá, como segurança pública, economia local, saúde e eventos culturais. Essa abordagem reforça a identificação do público com a programação, aumentando o engajamento. Programas como “Ver Mais” e “Cidade Alerta Maringá” oferecem um mix de informação, prestação de serviço e entretenimento, com linguagem acessível e próxima do telespectador, o que atrai diferentes faixas etárias, inclusive o público jovem. Entrevistas, jornalismo de dados e quadros especiais trazem esperança e solidariedade, aumentando a conexão com a realidade local. A programação valoriza a participação dos telespectadores, seja por meio de redes sociais ou chamadas ao vivo, o que fortalece o vínculo e a fidelidade do público.

Fontes

*1 Kantar Ibope Media (KIM) | Instar Analytics | Maringá | RICtv | Junho/2025 e Maio/2025 | Faixa horária das 07h às 24h | Segunda a Domingo | Rat% e Shr% Domiciliar | Cov% e Grp% Individual | Dados extrapolados para área de cobertura RICtv Maringá (2.094.113 indivíduos)

*2 Kantar Ibope (Kim) | Instar Analytics | Maringá | Balanço Geral-Maringá | Junho / 2024 X Maio 2025 | Rat% Domiciliar | Líder Em Audiência Na Faixa Horária: 12h15 Às 13h00 | Seg A Sex | Ats As Abcde 18+