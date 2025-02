Show Rural abre o calendário de grandes eventos do agro brasileiro, com cobertura ao vivo da RICtv | Record De 10 a 14, evento receberá 400 mil visitantes no Parque Tecnológico da Coopavel, em Cascavel RIC Paraná|Do R7 07/02/2025 - 11h50 (Atualizado em 07/02/2025 - 11h54 ) twitter

Divulgação RICtv Vista aérea do Parque Tecnológico Coopavel, em Cascavel. Foto de Lucas Hülse/Show Rural Coopavel

Principal força da economia brasileira, o agronegócio inicia nesta segunda-feira o calendário dos grandes eventos de 2025, com a abertura do Show Rural Coopavel, em Cascavel, no Paraná. Uma das mais importantes da América Latina, a feira terá 600 expositores e deve receber cerca de 400 mil visitantes entre os dias 10 e 14. Um estande do Grupo Ric vai funcionar dentro do Parque Tecnológico Coopavel, com estúdio de rádio e tv para a maior cobertura jornalística do evento.

“Estaremos no Show Rural e também na Expolondrina e na Expoingá, que ocorrem em Londrina e Maringá, nos meses de abril e maio. Nosso compromisso com o agronegócio se expressa em espaços para notícias, análises e debates que interessam não só aos produtores e empresas do setor, mas a toda a sociedade”, diz Marcelo Requena, diretor corporativo de mercado e soluções integradas.

O agronegócio é uma das principais áreas de cobertura dos veículos de comunicação do grupo. A plataforma de comunicação Ric Rural Hub produz conteúdo para a RICtv Record, a rádio Jovem Pan News e o portal ric.com.br. Para dar ampla visibilidade ao trabalho no campo e na agroindústria, o Grupo Ric promove anualmente, desde 2021, o Prêmio Orgulho da Terra, que reconhece as melhores práticas ambientais, sociais e econômicas do agro paranaense.

Programas ao vivo no Show Rural

A partir de segunda, a RICtv | Record Oeste vai transmitir ao vivo o programa Balanço Geral, apresentado pelo jornalista Valdinei Rodrigues. Outros apresentadores locais também participarão, aumentando a visibilidade e engajamento com o público. Os jornalistas Rose Silva e Sérgio Mendes vão fazer reportagens para o Ric Rural Hub, plataforma jornalística do agronegócio com programas de tv e rádio. O programa Ric Rural, transmitido aos domingos pela RICtv | Record, é vice-líder em audiência no Paraná, e estará em todas as feiras do estado.

No estúdio de rádio, a locutora Amanda Kalil estará ao vivo pela Jovem Pan FM e a jornalista Beatriz Frehner entrará também ao vivo pela rádio Jovem Pan News.

O estande do Grupo Ric também será um espaço acolhedor e divertido, dedicado a ativações com o público e com clientes, promovendo conexões em tempo real com os visitantes, incluindo brincadeiras e distribuição de brindes. O trabalho tem a parceria das empresas Ademicon, Jacto e Embio, como patrocinadoras das ações.

Na semana de 5 a 14 de abril, o Grupo Ric estará presente com sua força de comunicação no Parque de Exposições Gov. Ney Braga, em Londrina, para acompanhar a Expolondrina. Neste ano o evento traz o tema “Você vive o agro do início ao fim do dia”, para reforçar a missão de informar e conscientizar sobre a presença essencial do agronegócio no cotidiano das pessoas, desde o café da manhã, passando pelo trajeto para o trabalho e até na escolha das roupas.londrina é um evento que reúne diversas atividades voltadas ao agronegócio, com uma grande variedade de expositores e atrações para o público.

Entre 8 e 18 de maio será a vez de fazer a cobertura da Expoingá, no Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro, em Maringá. Promovida pela Sociedade Rural de Maringá, a feira ocupa 47 mil metros quadrados de área construída em uma área total de 248 mil metros quadrados. Um dos destaques é a Arena de shows e rodeios, com capacidade para 14 mil pessoas.