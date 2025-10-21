Torcedor terá mais de mil horas de conteúdo do Paranaense 2026 com transmissão de jogos pela Ric RECORD Transmissão de jogos pelas emissoras de TV aberta do Grupo Ric, além de conteúdos exclusivos, vão alcançar 10 milhões de pessoas

Presidentes do Grupo Ric, Leonardo Petrelli, e da Federação Paranaense de Futebol, Hélio Cury Filho, com o superintendente da Rede RECORD, André Dias, junto com a equipe que vai comandar a cobertura do Paranaense 2026. Foto: Marcos Vinicius

O Campeonato Paranaense de Futebol 2026 terá mais de mil horas de transmissão e cobertura jornalística multiplataforma, com formatos inovadores e ativações publicitárias exclusivas em todos os veículos do Grupo Ric, considerado hoje a Casa do Futebol Paranaense. Pelo segundo ano consecutivo as quatro emissoras de televisão Ric RECORD vão transmitir ao vivo jogos do campeonato. Em 2025, a cobertura alcançou mais de 10 milhões de pessoas.

As novidades foram anunciadas na segunda-feira à noite, durante o evento de lançamento do estadual, em Curitiba, com as presenças do presidente da Federação Paranaense de Futebol, Hélio Cury Filho, do presidente do Grupo Ric, Leonardo Petrelli, e do superintendente de rede da RECORD, André Dias.

‌



As quatro emissoras de televisão Ric RECORD transmitem ao vivo nove partidas aos sábados, às 16h, além de relatar todos os detalhes importantes dos 44 jogos do Paranaense, que terá início já no dia 7 de janeiro. Conteúdos exclusivos vão ampliar ainda mais o alcance e a capilaridade para anunciantes e marcas.

Histórias do futebol paranaense

‌



Leonardo Petrelli, presidente do Grupo Ric, ressaltou a expansão do futebol no estado: “O futebol no Paraná foi por muito tempo focado nos times da capital, mas o Paraná é muito maior. Nós atuamos com comunicação e informação, contando histórias de todas as regiões. E é o que queremos fazer também no campeonato paranaense”, disse ao destacar a confiança da Federação, das equipes e patrocinadores e a parceria com a Rede RECORD - “a casa do futebol brasileiro” -, que soma esforços para uma transmissão ainda mais espetacular do que em 2025.

André Dias, superintendente de rede da RECORD, enfatizou a dimensão e o alcance da transmissão: “A RECORD leva essa paixão pelo futebol para mais de 150 países. Temos orgulho de ter o Grupo Ric no nosso pool de afiliados e estou certo de que o paranaense vai brilhar muito nas telas do Ric e da RECORD”. Dias comentou ainda que os torcedores paranaenses poderão acompanhar o Campeonato Brasileiro pela Ric RECORD a partir de 28 de janeiro.

‌



Divulgação Ric Paraná

O presidente da Federação Paranaense de Futebol, Hélio Cury Filho, revelou que o campeonato integra um calendário robusto de 26 competições e destacou a inovação trazida pelas empresas de comunicação parceiras: “Em 2026 a cobertura vai ser ainda melhor. O Grupo Ric e a rede RECORD estão trabalhando muito em inovação para que a gente tenha a melhor transmissão histórica, exemplo para o Brasil inteiro﻿”.

Cobertura começa já

‌



A programação para 2026 inclui 69 transmissões, cobrindo toda a jornada do campeonato e alcançando um público que é muito expressivo e engajado, informou Marcelo Requena, diretor de Relações com o Mercado do Grupo Ric. A cobertura começa já em novembro com a série especial “Histórias de Arquibancada”. Durante o estadual, haverá desde o aquecimento pré-jogo até conteúdos editoriais e chamadas de divulgação, além de um quadro especial no programa Balanço Geral.

Requena ainda destacou que, sendo um grupo multiplataforma, o Grupo Ric tem condições de customizar a melhor entrega para os anunciantes. O diretor José Travagin mencionou duas grandes ações de marketing realizadas em 2025: a Câmera do Beijo, premiando casais de torcedores no intervalo do jogo, e a Chuva de Cupons Dourados na final entre Operário e Maringá, promovida para o Mercado Livre, que rendeu o Leão de Ouro em Cannes, na França.

O jornalista Cristian Toledo, responsável pela equipe esportiva do Grupo Ric, destacou a força do time de narradores, comentaristas e repórteres do Grupo Ric, que levarão a emoção do futebol e a mensagem das marcas parceiras para uma audiência formada por mais de 10 milhões de telespectadores, ouvintes e internautas.

Os craques desse time são os narradores Linhares Júnior, Marcelo Ortiz, e os comentaristas Felipe Dalke, Ricardo Brejinski, Ana Tereza Motta, Janaina Castilho, Kako Mazanek e Guilherme Moreira.