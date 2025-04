Rafa Brites mostra detalhes do camarim do Power Couple Brasil e recebe visitas ilustres A apresentadora se encantou com as malas decoradas e revelou todos os cantinhos do local Esquenta|Do R7 21/04/2025 - 12h42 (Atualizado em 21/04/2025 - 12h42 ) twitter

Rafa visitou o camarim do casal e mostrou tudo nas redes sociais Reprodução/Instagram

O Power Couple Brasil 7 está chegando com tudo! Nesta segunda (21), Rafa Brites conheceu o camarim do reality e fez questão de mostrar cada detalhe para o público nas redes sociais. O programa estreia no dia 29 de abril, mas a apresentadora já abriu as portas do local para receber visitas ilustres!

Rafa apareceu nas redes sociais detalhando todos os cantinhos do camarim para os fãs: “Chegamos! Olha que graça. Estamos arrumando nosso novo camarim, nossa casinha”, contou, filmando o local.

Ela ficou encantada com as malas decoradas do reality e também mostrou que estava muito bem-acompanhada. Os filhos do casal, Rocco, de oito anos, e Leon, de três, visitaram o camarim ao lado da mãe e aproveitaram para explorar o local.

Rafa deu spoilers do local para o público Reprodução/Instagram

Fique ligado! Sob o comando de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Power Couple Brasil 7 estreia no dia 29 de abril, na tela da RECORD.

Publicidade

