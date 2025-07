Adriana e Dhomini, Carol e Radamés, e Ray e Victor estão na final do Power Couple Tali e Rafa se deram mal na última DR e deram adeus ao game Novidades|Do R7 09/07/2025 - 23h50 (Atualizado em 10/07/2025 - 00h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vote agora no casal que você quer tornar campeão Arte/R7

A grande final do Power Couple Brasil tem data e hora marcada! Nesta quinta (10), a partir das 22h30, o campeão da temporada será anunciado e você não pode ficar de fora dessa.

Após uma temporada bombástica que deu o que falar, Adriana e Dhomini, Carol e Radamés, e Ray e Victor chegaram no tão sonhado pódio do reality e disputam pela preferência do público para levar o prêmio.

Com o melhor tempo na Prova Especial, a corretora e o comunicador carimbaram o passaporte para o Top 3 na terça (8). Já os outros casais, enfrentaram a última DR para descobrir se continuariam no game. Ao lado dos amigos, Tali e Rafa levaram a pior e foram eliminados nesta quarta (9).

Agora, cabe a você escolher o campeão do programa. Corra para o R7.com e vote na sua dupla favorita!

Fique ligado! A grande final do Power Couple Brasil 7 é nesta quinta (10), às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Verdadeiro Casal Power: relembre os melhores momentos de Rafa Brites e Felipe Andreoli

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Pela primeira vez na história do Power Couple Brasil, o programa foi comandado por um casal. Juntos nessa aventura, Rafa Brites e Felipe Andreoli entregaram tudo e mais um pouco na função. Além de viverem o reality como ninguém, os apresentadores conquistaram o público e serviram entretenimento de sobra