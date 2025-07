O que esperar da grande final do Power Couple Brasil 7? Veja sete motivos para acompanhar! O público vai descobrir os campeões da temporada e se divertir muito Novidades|Do R7 10/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/07/2025 - 02h00 ) twitter

O programa estará mais emocionante do que nunca! Edu Moraes/RECORD

Passou voando, não é? A finalíssima do Power Couple Brasil 7 chega nesta quinta (10), recheada de emoções, diversão e surpresas! Depois de 66 dias de puro suco do entretenimento, o programa vai servir um verdadeiro banquete Power para fechar a temporada com chave de ouro! Veja sete motivos para não perder o reality!

Reencontros

Se no Quebra-Power Especial o reencontro entre Top 4 e eliminados já rendeu, imagine na final! Mas é claro que além de rever os inimigos, os finalistas também vão se alegrar ao trocar olhares com os grandes amigos que criaram no programa. Vai ter muito chororô e emoção!

Climão de rivais

O último contato com os eliminados teve um saldo bastante negativo para alguns dos finalistas. Todos eles têm adversários complicados do lado de fora da Mansão, e o climão vai rolar solto! Será que a Rafa Brites e o Felipe Andreoli vão colocar ainda mais fogo nas rivalidades, fazendo perguntas apimentadas para os oponentes?

Votação recorde

É o momento de gastar os dedinhos votando no seu casal favorito! Essa chance é única e está bastante concorrida. No final da noite, vence o casal que tiver a torcida mais empenhada, e o maior número de fãs dispostos a depositarem seus votos no R7.com. Se as últimas votações já tiveram números recordes da temporada, quem dirá a final!

Looks

Rafa e Andreoli brilharam do início ao fim da edição, e prometem aparecer mais bonitos do que nunca na grande final do reality! Mas eles não estarão sozinhos na passarela Power, os finalistas vão colocar looks especiais para a grande noite, e os eliminados também não vão perder a oportunidade de brilhar muito na cara dos rivais. Repare nos figurinos e comente com a hashtag #FinalPowerCouple.

Diversão

Para fechar a temporada do melhor jeito possível, a queen Márcia Fu vai apresentar o último e tão aguardado Márcia Terapia! Com as melhores sacadas possíveis, a diva vai arrancar risadas dos participantes e do público. Quais memes será que estão no forninho do quadro para a final?

Trajetória emocionante

Como já é tradição, os finalistas vão acompanhar momentos marcantes da passagem pelo programa! Foram tretas, amizades, momentos engraçados, cenas icônicas em provas, e dancinhas memoráveis nas festas. Esse momento sempre rende sentimento de nostalgia!

Grandes vencedores

E a parte mais esperada da noite, chega por último! A tensão entre os finalistas vai chegar a picos elevadíssimos até o anúncio dos campeões da temporada. E para tornar os sonhos do seu casal favorito realidade, é com você: corre para o R7.com e vote muito em quem você quer que vença o reality!

Fique ligado! A grande final do Power Couple Brasil 7 é nesta quinta (10), às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Rumo ao prêmio! Relembre a trajetória dos finalistas do Power Couple Brasil 7:

share São eles, os maiorais do Power Couple Brasil 7! Depois de dias de provas dificílimas, tretas pesadas, momentos divertidos e muito chamego, os três casais finalistas da temporada estão a um passo do grande posto de campeões. Quem será que leva o prêmio? Por enquanto, bora relembrar a trajetória deles em números!