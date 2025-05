‘Power Hair’! Casais fazem competição do cabelo maluco na Suíte Power Maridos se dedicaram para inovar no penteado das esposas Novidades|Do R7 23/05/2025 - 20h08 (Atualizado em 23/05/2025 - 20h08 ) twitter

Qual foi o seu favorito? Reprodução/PlayPlus

Parece que o jogo virou para os “excluídos” do Power Couple Brasil. Animados com a nova fase da competição, Carol, Radamés, Silvia, André, Tali e Rafa, e, agora, Ray e Victor estão curtindo cada segundo do ciclo que começou nesta sexta (23).

A aproveitando a posse da Suíte Power, o repórter e a produtora abriram as portas do quarto mais cobiçado da Mansão para os amigos. Nos preparativos para a Festa Melancia, o grupo decidiu inovar nas brincadeiras e preparam uma competição do cabelo maluco entre eles.

Os maridos tiveram a missão de dar o nome na criatividade e montar um penteado exuberante no cabelo das respectivas amadas. No “comando” da dinâmica, Silvia apresentou a competição.

Usando uma garrafa como microfone, a produtora de eventos entrou no personagem e deu a largada: “Começamos uma dinâmica do ‘Power Hair’ e estamos aqui com três participantes: Rafa e Talira, Radamés e Carol, e Victor e Ray”.

Veja:

Power Hair? 😂 Casais fazem competição de penteados!



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos ⚡ pic.twitter.com/hXJLfpWvRy — Power Couple Brasil (@powercouple) May 23, 2025

Dedicados, os homens pegaram objetos que encontraram na Mansão para fazer a montagem dos penteados. O repórter escolheu uma planta para enfeitar o cabelo da amanda, o ex-jogador optou per presilhas e pequenas antenas de papel alumínio, e o ator envolveu as tranças da esposa com um plástico.

Se liga:

Será que eles se empolgaram no penteado? 😂



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos ⚡ pic.twitter.com/2GxhV6nn1d — Power Couple Brasil (@powercouple) May 23, 2025

Na sua opinião, qual foi o casal vencedor?

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

