Festa Melancia embala casais do Power Couple nesta sexta (23) Depois de eliminação, desistência e treta explosiva, é hora de relaxar na Mansão Power Novidades|Do R7 23/05/2025 - 17h32 (Atualizado em 23/05/2025 - 17h32 )

Acomapanhe a festança ao vivo no PlayPlus! Reprodução/PlayPlus

O ‘sextou’ nunca foi tão esperado no Power Couple Brasil! Os casais precisam de um momento de diversão após a semana tensa, e vão extravasar na Festa Melancia desta sexta (23). O público pode acompanhar tudo no PlayPlus, ao vivo, e os melhores momentos do evento no programa de sábado (24).

Alguma dúvida de que os participantes vão botar para quebrar? Nessa semana rolou treta explosiva, eliminação surpreendente e desistência de casal. O elenco vai conseguir relaxar na festa desta sexta... Ou não!

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Deboche e luto: veja como ficou o clima da Mansão Power após a saída de Gretchen e Esdras

Após uma semana cheia de tensões e uma DR formada em meio ao caos, a competição do Power Couple Brasil virou de cabeça para baixo na madrugada desta sexta (23). Com a eliminação dos "Bilus", os casais salvos voltaram para a Mansão prontos para causar, e o impacto foi tanto que rolou até desistência bombástica