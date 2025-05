Bia e Gui são eliminados do Power Couple Brasil, com 21,64% dos votos O casal perdeu a preferência do público na disputa contra Emilyn e Everton, Tali e Rafa Novidades|Do R7 29/05/2025 - 23h36 (Atualizado em 29/05/2025 - 23h38 ) twitter

Curtiu a participação do casal no programa? Edu Moraes/RECORD

Bia e Gui giraram e giraram, mas acabaram desembarcando do carrossel no Power Couple Brasil! O casal foi eliminado após enfrentar DR complicada contra Emilyn e Everton, e Tali e Rafa. Eles receberam apenas 21,64% e deram adeus ao reality de casais.

Os mais jovens da temporada caíram na berlinda por conta própria. Eles fizeram o pior tempo na quinta Prova dos Casais, e garantiram o primeiro banquinho da DR.

Trajetória:

Bia e Gui sempre tiveram um jogo tranquilo e se davam bem com a maioria dos participantes. Eles conheciam Nat e Eike de fora do programa, e nutriram a amizade no reality. Os jovens também criaram vínculos com Cris e Kadu, a atleta chamava Bia de filha, e os atores passavam tardes conversando e treinando juntos.

Por conta do jeito apaziguador, Bia e Gui não tiveram grandes embates no programa. Na primeira votação da temporada, eles miraram em Tali e Rafa depois do casal comemorar uma aposta baixa na Prova dos Homens. Houve um pequeno atrito, e desde então, os oponentes se tornaram alvo dos jovens.

Com Carol e Radamés a discussão foi mais recente. Bia e Gui já tinham um pé atrás com os oponentes por eles terem brigado com Nat e Eike. Na treta com Dhomini, o ex-jogador pediu que parassem de segurar o comunicador, e Gui não curtiu essa fala. O ator apontou isso no Quebra-Power, e houve bate-boca entre os casais.

Nas provas, Gui e Bia davam tudo de si, e vira e mexe saiam brigados por não concordarem com a performance um do outro. Vale lembrar que na quarta Prova dos Casais, eles garantiram o segundo lugar no ranking de tempos e não ganharam por poucos segundos. Infelizmente, não conseguiram repetir o feito na semana seguinte, ‘dando entrada’ na própria eliminação. O público assinou embaixo, e agora Bia e Gui são os mais novos ex-participantes do programa.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD.

Paz e amor! Relembre a trajetória de Bia e Gui no Power Couple:

