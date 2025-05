Quem está na mira para a quinta votação do Power Couple? Os casais já articulam votos para a formação da DR desta quarta (28) Novidades|Do R7 28/05/2025 - 17h34 (Atualizado em 28/05/2025 - 17h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A votação promete muita emoção nesta quarta (28) Reprodução/PlayPlus

O papo sobre jogo rolou solto no Power Couple Brasil! Com a quinta formação da DR chegando, as duplas já se articularam para a votação cara a cara e até soltaram palpites sobre os desempenhos na Prova dos Casais. A Mansão Power vai pegar fogo nesta quarta (28)!

A primeira vaga da berlinda é ocupada pela dupla com pior performance na Prova dos Casais. De acordo com as conversas na Mansão Power, os jogadores acreditam que os piores tempos foram feitos por Ana e Antony, Bia e Gui, e Tali e Rafa.

Já a melhor dupla da atividade recebe R$ 20 mil e imunidade na votação. Segundo os próprios participantes, Dhomini e Adriana, e Carol e Radamés foram muito rápidos na atividade. Caso a corretora e o comunicador façam o melhor tempo do desafio, empatam com Rayanne e Victor para o cargo de Casal Power, e ainda se livram dos votos dos rivais na formação da DR.

Depois da reação explosiva de Dhomini contra Carol na quarta votação, ele virou alvo de todo o grupo da judoca, acumulando quatro votos. Se Adriana e o marido vencerem a Prova dos Casais, as indicações dos esportistas, Tali e Rafa, Silvia e André, e Victor e Ray vão se espalhar para outros participantes.

‌



O mesmo acontece caso Carol e Rada levem a melhor no desafio, afinal, os votos de Adriana e Dhomini, Ana e Antony, e Bia e Gui serão nos esportistas. Se estiverem indisponíveis por conta da imunidade, Dhomini já confirmou que mira em Victor, e os outros dois casais provavelmente votarão em Tali e Rafa.

Como foram vetados da Prova dos Casais e não têm um real no saldo da semana, Emilyn e Everton já estão garantidos no segundo banquinho da berlinda. Mas a emoção não para por aí, ainda resta saber o conteúdo das Esferas do Poder, que estão sob o comando de Nat e Eike.

‌



Não perca essa votação emocionante!

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

De ré e sem freio! Confira o resumão da quinta Prova dos Homens do Power Couple

Publicidade 1 / 16 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Novamente atrás do volante, os maridos testaram suas habilidades de direção na quinta Prova dos Homens do Power Couple. Dessa vez, eles precisaram andar de ré. Além de bons motoristas, os participantes tiveram que ser muito perspicazes quanto às metas do relacionamento. O desafio foi tão intenso que apenas um casal se deu bem; vem conferir qual foi