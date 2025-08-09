Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 09/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir
Instruções
- Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
- A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
- A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
- Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
- Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
- Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
- Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Horizontais
- 3.Assim é chamado o animal que apresenta um comportamento manso e tranquilo! ▶
- 8.Aquele que se veste com elegância e bom gosto, o oposto de mal vestido? ▶
- 22.É o mesmo que mastigar sem engolir ▶
- 26.Indivíduo despido, sem qualquer roupa. ▶
- 28.Um objeto que pode ser feito de vários materiais e é usado para colocar bebidas ▶
- 40.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- 45.Bebida gelada feita para suavizar o calor geralmente com suco de fruta e água. ▶
- 50.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- 60.É o apelido de Florianópolis, capital de Santa Catarina. ▶
- 74.Assim é chamada a vontade de comer. ▶
- 80.Aquele que não está preso e tem plena liberdade de agir. ▶
- 86.Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶
- 90.Assim como a cinderela a pessoa que não tem pai ou mãe é chamada desse modo ▶
- 100.Ele pode ser sísmico ou um choque emocional. ▶
- 104.Também conhecido como observador técnico. Ele é responsável por caçar talentos no futebol. ▶
Verticais
- 1.Sigla popular em inglês que em português significa serviço de mensagem. ▶
- 2.É o local onde os detentos ficam presos dentro de uma prisão ou delegacia. ▶
- 3.Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶
- 8.É a poltrona do automóvel com revestimento de origem animal? ▶
- 15.Expressão que significa ir embora, sair rapidamente ou fugir apressadamente. ▶
- 20.É o início da descida de um paraquedista antes da abertura do paraquedas. ▶
- 24.É a forma mais comum de se referir à empresa que constrói imóveis. ▶
- 27.Plano econômico que entrou em circulação no Brasil no dia 1º de julho de 1994. ▶
- 30.No texto ele existe para dar um intervalo entre um assunto e outro. ▶
- 38.A famosa sigla que significa discutir a relação. ▶
- 80.É a pessoa confiável que se compromete com a lealdade. ▶
- 92.Sigla em inglês da agência federal que investiga crimes nos Estados Unidos. ▶
- 102.É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
