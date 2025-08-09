Logo R7.com
Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 09/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir

Cruzadinha|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
  • A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
  • A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
  • Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
  • Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
  • Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
  • Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Horizontais

  1. 3.Assim é chamado o animal que apresenta um comportamento manso e tranquilo!
  2. 8.Aquele que se veste com elegância e bom gosto, o oposto de mal vestido?
  3. 22.É o mesmo que mastigar sem engolir
  4. 26.Indivíduo despido, sem qualquer roupa.
  5. 28.Um objeto que pode ser feito de vários materiais e é usado para colocar bebidas
  6. 40.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  7. 45.Bebida gelada feita para suavizar o calor geralmente com suco de fruta e água.
  8. 50.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  9. 60.É o apelido de Florianópolis, capital de Santa Catarina.
  10. 74.Assim é chamada a vontade de comer.
  11. 80.Aquele que não está preso e tem plena liberdade de agir.
  12. 86.Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar.
  13. 90.Assim como a cinderela a pessoa que não tem pai ou mãe é chamada desse modo
  14. 100.Ele pode ser sísmico ou um choque emocional.
  15. 104.Também conhecido como observador técnico. Ele é responsável por caçar talentos no futebol.

Verticais

  1. 1.Sigla popular em inglês que em português significa serviço de mensagem.
  2. 2.É o local onde os detentos ficam presos dentro de uma prisão ou delegacia.
  3. 3.Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é...
  4. 8.É a poltrona do automóvel com revestimento de origem animal?
  5. 15.Expressão que significa ir embora, sair rapidamente ou fugir apressadamente.
  6. 20.É o início da descida de um paraquedista antes da abertura do paraquedas.
  7. 24.É a forma mais comum de se referir à empresa que constrói imóveis.
  8. 27.Plano econômico que entrou em circulação no Brasil no dia 1º de julho de 1994.
  9. 30.No texto ele existe para dar um intervalo entre um assunto e outro.
  10. 38.A famosa sigla que significa discutir a relação.
  11. 80.É a pessoa confiável que se compromete com a lealdade.
  12. 92.Sigla em inglês da agência federal que investiga crimes nos Estados Unidos.
  13. 102.É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
