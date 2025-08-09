Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 09/08/2025

3. Assim é chamado o animal que apresenta um comportamento manso e tranquilo! ▶

8. Aquele que se veste com elegância e bom gosto, o oposto de mal vestido? ▶

22. É o mesmo que mastigar sem engolir ▶

26. Indivíduo despido, sem qualquer roupa. ▶

28. Um objeto que pode ser feito de vários materiais e é usado para colocar bebidas ▶

40. Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶

45. Bebida gelada feita para suavizar o calor geralmente com suco de fruta e água. ▶

50. Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶

60. É o apelido de Florianópolis, capital de Santa Catarina. ▶

74. Assim é chamada a vontade de comer. ▶

80. Aquele que não está preso e tem plena liberdade de agir. ▶

86. Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶

90. Assim como a cinderela a pessoa que não tem pai ou mãe é chamada desse modo ▶

100. Ele pode ser sísmico ou um choque emocional. ▶