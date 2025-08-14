Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 14/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir
Instruções
- Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
- A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
- A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
- Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
- Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
- Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
- Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Horizontais
- 3.O nome popular da bala de goma? ▶
- 9.Número que equivale a mil milhões. ▶
- 20.Número que ocupa a primeira posição. ▶
- 22.Monte de terra construído por cupins como um ninho ▶
- 30.Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶
- 39.É o ato de ficar na superfície da água. ▶
- 50.É a porção de algo sem valor comercial, dada para o cliente provar antes de comprar. ▶
- 63.Jogo de baralho onde se disputa quem tem a carta mais forte e a melhor habilidade de blefar. ▶
- 66.Assim é chamado o parente que pertence às gerações passadas como avós ou bisavós. ▶
- 80.Ele é o irmão do pai ou da mãe com relação aos filhos? ▶
- 83.Cerda rígida e pontiaguda que reveste o dorso de alguns animais como os ouriços. ▶
- 90.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- 94.Quantidade de anos que tem um século? ▶
- 103.Grupo de percussão de Salvador que gravou um clipe com Michael Jackson em 1996. ▶
- 108.Apresentador famoso por revelar talentos e pelo quadro para quem você tira o chapéu. ▶
Verticais
- 1.Pode ser a possibilidade de um perigo ou um traço superficial feito a lápis? ▶
- 2.É o medo forte que causa fobia e dá nome a uma síndrome. ▶
- 5.O nome que se dá à comissão encarregada de avaliar, julgar e premiar um candidato. ▶
- 7.Pode ser o adjetivo para descrever quem é bonito. o apelido do cantor marcelo pires. ▶
- 15.Termo usado para a carne que vem do porco. ▶
- 27.Indivíduo dedicado e que não poupa esforços para o desempenho de suas tarefas. ▶
- 28.Famoso cantor português, dono de sucessos como Arrebita e Bate o Pé. ▶
- 35.Ele pode ser médico ou psicológico? Serve para restabelecer a saúde. ▶
- 36.Esse é o estado do indivíduo que recebeu uma suspensão. ▶
- 41.Alimento feito através da fermentação do leite que pode ter diversos sabores. ▶
- 42.O indivíduo severo, rígido ou que age com rigor? ▶
- 45.É uma eva aromática versátil na preparação de diversos pratos. ▶
- 98.Indivíduo despido, sem qualquer roupa. ▶
- 100.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- 102.A última geração de internet móvel disponível para os brasileiros ▶
Seu tempo: 00:00:00
