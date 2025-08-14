Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 14/08/2025

3. O nome popular da bala de goma? ▶

9. Número que equivale a mil milhões. ▶

20. Número que ocupa a primeira posição. ▶

22. Monte de terra construído por cupins como um ninho ▶

30. Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶

39. É o ato de ficar na superfície da água. ▶

50. É a porção de algo sem valor comercial, dada para o cliente provar antes de comprar. ▶

63. Jogo de baralho onde se disputa quem tem a carta mais forte e a melhor habilidade de blefar. ▶

66. Assim é chamado o parente que pertence às gerações passadas como avós ou bisavós. ▶

80. Ele é o irmão do pai ou da mãe com relação aos filhos? ▶

83. Cerda rígida e pontiaguda que reveste o dorso de alguns animais como os ouriços. ▶

90. Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶

94. Quantidade de anos que tem um século? ▶

103. Grupo de percussão de Salvador que gravou um clipe com Michael Jackson em 1996. ▶