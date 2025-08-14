Logo R7.com
Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 14/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir

Cruzadinha|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
  • A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
  • A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
  • Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
  • Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
  • Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
  • Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Palavras-Cruzadas
00:00:00
0%
1
💡
2
💡
3
💡
5
💡
7
💡
9
💡
15
💡
20
💡
22
💡
27
💡
28
💡
30
💡
35
💡
36
💡
39
💡
41
💡
42
💡
45
💡
50
💡
63
💡
66
💡
80
💡
83
💡
90
💡
94
💡
98
💡
100
💡
102
💡
103
💡
108
💡

Horizontais

  1. 3.O nome popular da bala de goma?
  2. 9.Número que equivale a mil milhões.
  3. 20.Número que ocupa a primeira posição.
  4. 22.Monte de terra construído por cupins como um ninho
  5. 30.Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é...
  6. 39.É o ato de ficar na superfície da água.
  7. 50.É a porção de algo sem valor comercial, dada para o cliente provar antes de comprar.
  8. 63.Jogo de baralho onde se disputa quem tem a carta mais forte e a melhor habilidade de blefar.
  9. 66.Assim é chamado o parente que pertence às gerações passadas como avós ou bisavós.
  10. 80.Ele é o irmão do pai ou da mãe com relação aos filhos?
  11. 83.Cerda rígida e pontiaguda que reveste o dorso de alguns animais como os ouriços.
  12. 90.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  13. 94.Quantidade de anos que tem um século?
  14. 103.Grupo de percussão de Salvador que gravou um clipe com Michael Jackson em 1996.
  15. 108.Apresentador famoso por revelar talentos e pelo quadro para quem você tira o chapéu.

Verticais

  1. 1.Pode ser a possibilidade de um perigo ou um traço superficial feito a lápis?
  2. 2.É o medo forte que causa fobia e dá nome a uma síndrome.
  3. 5.O nome que se dá à comissão encarregada de avaliar, julgar e premiar um candidato.
  4. 7.Pode ser o adjetivo para descrever quem é bonito. o apelido do cantor marcelo pires.
  5. 15.Termo usado para a carne que vem do porco.
  6. 27.Indivíduo dedicado e que não poupa esforços para o desempenho de suas tarefas.
  7. 28.Famoso cantor português, dono de sucessos como Arrebita e Bate o Pé.
  8. 35.Ele pode ser médico ou psicológico? Serve para restabelecer a saúde.
  9. 36.Esse é o estado do indivíduo que recebeu uma suspensão.
  10. 41.Alimento feito através da fermentação do leite que pode ter diversos sabores.
  11. 42.O indivíduo severo, rígido ou que age com rigor?
  12. 45.É uma eva aromática versátil na preparação de diversos pratos.
  13. 98.Indivíduo despido, sem qualquer roupa.
  14. 100.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  15. 102.A última geração de internet móvel disponível para os brasileiros
Fim de Jogo!
Parabéns!
Seu tempo: 00:00:00

Últimas


