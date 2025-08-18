Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 18/08/2025

1. Pode ser uma carroça puxada por um animal ou uma caixa metálica para transporte de entulho. ▶

8. Movimento cíclico no oceano causado pela rotação da terra e da gravidade da lua e no sol. ▶

17. Número inteiro que pode ser dividido por dois e não é ímpar? ▶

22. Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa. ▶

25. Esse é o indivíduo que tem interesse por algo? ▶

36. Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶

38. Pode ser um animal ou também um aparelho usado para levantar veículos ▶

49. É o indivíduo com excesso de gordura ▶

52. Nome dado à rua inclinada com rampa ou descida. ▶

70. Terreno em que os animais encontram vegetação para se alimentarem. ▶

76. É um sistema de freio de carros que é popularmente conhecido por essa sigla. ▶

80. Essa é a peça íntima do vestuário masculino. ▶

85. Assim é chamada a pele que adquiriu consistência flácida. ▶

90. Ela pode ser apreciada na pintura, no cinema ou tocável na superfície do celular! ▶

100. No calendário cada semana tem sete deles. ▶