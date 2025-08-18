Logo R7.com
Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 18/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir

Cruzadinha|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
  • A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
  • A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
  • Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
  • Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
  • Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
  • Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Palavras-Cruzadas
00:00:00
0%
Horizontais

  1. 1.Pode ser uma carroça puxada por um animal ou uma caixa metálica para transporte de entulho.
  2. 8.Movimento cíclico no oceano causado pela rotação da terra e da gravidade da lua e no sol.
  3. 17.Número inteiro que pode ser dividido por dois e não é ímpar?
  4. 22.Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa.
  5. 25.Esse é o indivíduo que tem interesse por algo?
  6. 36.Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás.
  7. 38.Pode ser um animal ou também um aparelho usado para levantar veículos
  8. 49.É o indivíduo com excesso de gordura
  9. 52.Nome dado à rua inclinada com rampa ou descida.
  10. 70.Terreno em que os animais encontram vegetação para se alimentarem.
  11. 76.É um sistema de freio de carros que é popularmente conhecido por essa sigla.
  12. 80.Essa é a peça íntima do vestuário masculino.
  13. 85.Assim é chamada a pele que adquiriu consistência flácida.
  14. 90.Ela pode ser apreciada na pintura, no cinema ou tocável na superfície do celular!
  15. 100.No calendário cada semana tem sete deles.
  16. 103.Ele fazia dupla sertaneza com José Rico.

Verticais

  1. 2.País africano que sofreu com o Apartheid no século passado.
  2. 4.É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  3. 11.Termo usado para expressar nojo ou rejeição?
  4. 12.É a sigla para cadastro de pessoa física.
  5. 15.Pode ser quem é falso ou quem usa máscara?
  6. 19.A famosa sigla que significa discutir a relação.
  7. 21.Cantor que foi vocalista da banda de rock nacional RPM.
  8. 22.Conjunto arquitetônico de Nova York destruído no ataque terrorista de 2001.
  9. 28.O contrário da abertura é o momento final de um programa de rádio ou TV?
  10. 45.É a qualidade de quem é fofo.
  11. 52.A primeira fase da borboleta até se transformar em crisálida.
  12. 72.O resultado ao entrelaçar três ou mais madeixas do cabelo humano é?
Fim de Jogo!
Parabéns!
Seu tempo: 00:00:00

Acesse todos os jogos de Palavras Cruzadas e não deixe de jogar também o Caça-Palavras

