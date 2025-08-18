Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 18/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir
Instruções
- Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
- A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
- A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
- Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
- Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
- Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
- Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Horizontais
- 1.Pode ser uma carroça puxada por um animal ou uma caixa metálica para transporte de entulho. ▶
- 8.Movimento cíclico no oceano causado pela rotação da terra e da gravidade da lua e no sol. ▶
- 17.Número inteiro que pode ser dividido por dois e não é ímpar? ▶
- 22.Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa. ▶
- 25.Esse é o indivíduo que tem interesse por algo? ▶
- 36.Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶
- 38.Pode ser um animal ou também um aparelho usado para levantar veículos ▶
- 49.É o indivíduo com excesso de gordura ▶
- 52.Nome dado à rua inclinada com rampa ou descida. ▶
- 70.Terreno em que os animais encontram vegetação para se alimentarem. ▶
- 76.É um sistema de freio de carros que é popularmente conhecido por essa sigla. ▶
- 80.Essa é a peça íntima do vestuário masculino. ▶
- 85.Assim é chamada a pele que adquiriu consistência flácida. ▶
- 90.Ela pode ser apreciada na pintura, no cinema ou tocável na superfície do celular! ▶
- 100.No calendário cada semana tem sete deles. ▶
- 103.Ele fazia dupla sertaneza com José Rico. ▶
Verticais
- 2.País africano que sofreu com o Apartheid no século passado. ▶
- 4.É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- 11.Termo usado para expressar nojo ou rejeição? ▶
- 12.É a sigla para cadastro de pessoa física. ▶
- 15.Pode ser quem é falso ou quem usa máscara? ▶
- 19.A famosa sigla que significa discutir a relação. ▶
- 21.Cantor que foi vocalista da banda de rock nacional RPM. ▶
- 22.Conjunto arquitetônico de Nova York destruído no ataque terrorista de 2001. ▶
- 28.O contrário da abertura é o momento final de um programa de rádio ou TV? ▶
- 45.É a qualidade de quem é fofo. ▶
- 52.A primeira fase da borboleta até se transformar em crisálida. ▶
- 72.O resultado ao entrelaçar três ou mais madeixas do cabelo humano é? ▶
