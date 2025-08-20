Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 20/08/2025

1. O indivíduo que enquanto está dormindo anda, fala e se movimenta como se estivesse acordado ▶

10. A sigla utilizada como pedido de socorro ▶

13. Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶

25. É aquele que serve de substituto na ausência o impedimento do presidente. ▶

39. Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶

46. Esse é o termo usado para o homem que acabou de se casar. ▶

54. Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶

68. É a pessoa que fica responsável por falar em nome de todos. ▶

83. Tipo de fita de vídeo que foi aposentada com a popularização do DVD. ▶

90. Nome da árvore frutífera que produz a amora? ▶