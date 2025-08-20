Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 20/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir
Instruções
- Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
- A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
- A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
- Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
- Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
- Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
- Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Horizontais
- 1.O indivíduo que enquanto está dormindo anda, fala e se movimenta como se estivesse acordado ▶
- 10.A sigla utilizada como pedido de socorro ▶
- 13.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- 25.É aquele que serve de substituto na ausência o impedimento do presidente. ▶
- 39.Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶
- 46.Esse é o termo usado para o homem que acabou de se casar. ▶
- 54.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- 68.É a pessoa que fica responsável por falar em nome de todos. ▶
- 83.Tipo de fita de vídeo que foi aposentada com a popularização do DVD. ▶
- 90.Nome da árvore frutífera que produz a amora? ▶
- 100.Aparelho munido de pás que se movimentam para refrescar o ambiente ▶
Verticais
- 1.Canção dos Titãs que começa com a frase, "não posso mais viver assim ao seu ladinho..." ▶
- 4.É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- 6.Animal de carga semelhante ao cavalo que virou símbolo de ignorância ▶
- 9.É a famosa sigla pra qualquer objeto voador não identificado. ▶
- 10.Termo em inglês para uma página ou endereço na internet. ▶
- 18.A pessoa que tem uma personalidade opressora, nariz empinado, se sente cheia de si. ▶
- 20.Como é popularmente conhecida a cabeleira postiça? ▶
- 31.Material explosivo muito utilizado pelo Coiote dos Desenhos Animados para tentar pegar o papa-léguas. ▶
- 41.Sigla popular em inglês que em português significa serviço de mensagem. ▶
- 42.Essa é a mulher especializada no tratamento e embelezamento das unhas, das mãos e dos pés. ▶
- 44.O contrário de... diurna? ▶
- 62.Nome dado ao procedimento de salvar pessoas em situação de risco? ▶
- 63.É o elemento Cl, da tabela periódica usada em piscinas para a limpeza da água. ▶
- 92.Segundo o ditado popular em terra de cego quem tem um olho é... ▶
- 93.Peça de aço magnetizado que tem a propriedade de atrair o ferro e algumas outras substâncias. ▶
- 95.Ele é o pai do pai. ▶
