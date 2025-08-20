Logo R7.com
Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 20/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir

Cruzadinha

Instruções

  • Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
  • A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
  • A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
  • Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
  • Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
  • Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
  • Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Palavras-Cruzadas
Horizontais

  1. 1.O indivíduo que enquanto está dormindo anda, fala e se movimenta como se estivesse acordado
  2. 10.A sigla utilizada como pedido de socorro
  3. 13.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  4. 25.É aquele que serve de substituto na ausência o impedimento do presidente.
  5. 39.Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar.
  6. 46.Esse é o termo usado para o homem que acabou de se casar.
  7. 54.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  8. 68.É a pessoa que fica responsável por falar em nome de todos.
  9. 83.Tipo de fita de vídeo que foi aposentada com a popularização do DVD.
  10. 90.Nome da árvore frutífera que produz a amora?
  11. 100.Aparelho munido de pás que se movimentam para refrescar o ambiente

Verticais

  1. 1.Canção dos Titãs que começa com a frase, "não posso mais viver assim ao seu ladinho..."
  2. 4.É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  3. 6.Animal de carga semelhante ao cavalo que virou símbolo de ignorância
  4. 9.É a famosa sigla pra qualquer objeto voador não identificado.
  5. 10.Termo em inglês para uma página ou endereço na internet.
  6. 18.A pessoa que tem uma personalidade opressora, nariz empinado, se sente cheia de si.
  7. 20.Como é popularmente conhecida a cabeleira postiça?
  8. 31.Material explosivo muito utilizado pelo Coiote dos Desenhos Animados para tentar pegar o papa-léguas.
  9. 41.Sigla popular em inglês que em português significa serviço de mensagem.
  10. 42.Essa é a mulher especializada no tratamento e embelezamento das unhas, das mãos e dos pés.
  11. 44.O contrário de... diurna?
  12. 62.Nome dado ao procedimento de salvar pessoas em situação de risco?
  13. 63.É o elemento Cl, da tabela periódica usada em piscinas para a limpeza da água.
  14. 92.Segundo o ditado popular em terra de cego quem tem um olho é...
  15. 93.Peça de aço magnetizado que tem a propriedade de atrair o ferro e algumas outras substâncias.
  16. 95.Ele é o pai do pai.
