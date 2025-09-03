Logo R7.com
Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 03/09/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir

Cruzadinha|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
  • A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
  • A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
  • Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
  • Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
  • Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
  • Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Palavras-Cruzadas
00:00:00
0%
1
💡
3
💡
5
💡
8
💡
9
💡
13
💡
15
💡
20
💡
25
💡
27
💡
34
💡
40
💡
42
💡
49
💡
51
💡
53
💡
59
💡
66
💡
67
💡
70
💡
72
💡
74
💡
77
💡
85
💡
89
💡
97
💡
99
💡

Horizontais

  1. 1.Tipo de armário com prateleiras em que se colocam livros e papéis.
  2. 13.O miolo branco e comestível que é encontrado no caule das palmeiras.
  3. 25.De acordo com o trabalho, ela pode ser qualificada ou não.
  4. 34.Pode ser a borda do chapéu ou a janelinha no computador em que se abre uma página.
  5. 40.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  6. 42.É o fragmento de meteoro que cai na superfície da Terra.
  7. 51.Ele é o irmão do pai ou da mãe com relação aos filhos?
  8. 53.Ela ajuda os motoristas a se orientarem nas ruas e avenidas com mais segurança.
  9. 67.Segundo o ditado popular, manda quem pode, obedece quem tem.
  10. 72.Esse é o estilo musical do MV Bill, Negra Li e Mano Brown.
  11. 77.Aquilo que é concreto, verdadeiro e existe no mundo real.
  12. 85.Termo usado para expressar nojo ou rejeição?
  13. 89.Bastão geralmente de gesso usado para escrever em quadros negros.
  14. 97.Algo que dá trabalho, cansa ou é difícil de realizar?

Verticais

  1. 1.Começando lá em cima pode ser de tomate ou ainda o registro de movimentação bancária.
  2. 3.Nome que se dá ao tecido formado pelo entrelaçamento dos fios?
  3. 5.Indivíduo despido, sem qualquer roupa.
  4. 8.Cidade italiana famosa pelo vulcão Vesúvio que está ativo mas adormecido.
  5. 9.Ele é o profissional responsável pela contabilidade.
  6. 15.No universo dos games, esse famoso personagem é o irmão do Luigi.
  7. 20.Também conhecido como temor ou pavor, é uma das emoções da animação Divertidamente.
  8. 27.Assim é chamada a empresa que explora a área de serviço de telefonia móvel.
  9. 49.É a pessoa que dirige, conduz ou administra um determinado empreendimento.
  10. 59.Tipo de valor à disposição do cliente para a realização de compras que deve ser usado com responsabilidade
  11. 66.Esse é o gênero musical do saudoso cantor Reginaldo Rossi.
  12. 67.Função de Sérgio Mallandro no antigo show de calouros de Silvio Santos
  13. 70.É o sinônimo de cantiga.
  14. 74.É o que a cor branca representa na bandeira do Brasil?
  15. 99.É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
Fim de Jogo!
Parabéns!
Seu tempo: 00:00:00

Últimas


