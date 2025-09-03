Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 03/09/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir
Instruções
- Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
- A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
- A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
- Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
- Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
- Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
- Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
00:00:00
0%
|
1
💡
|
3
💡
|
5
💡
|
8
💡
|
9
💡
|
13
💡
|
15
💡
|
20
💡
|
25
💡
|
27
💡
|
34
💡
|
40
💡
|
42
💡
|
49
💡
|
51
💡
|
53
💡
|
59
💡
|
66
💡
|
67
💡
|
70
💡
|
72
💡
|
74
💡
|
77
💡
|
85
💡
|
89
💡
|
97
💡
|
99
💡
Horizontais
- 1.Tipo de armário com prateleiras em que se colocam livros e papéis. ▶
- 13.O miolo branco e comestível que é encontrado no caule das palmeiras. ▶
- 25.De acordo com o trabalho, ela pode ser qualificada ou não. ▶
- 34.Pode ser a borda do chapéu ou a janelinha no computador em que se abre uma página. ▶
- 40.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- 42.É o fragmento de meteoro que cai na superfície da Terra. ▶
- 51.Ele é o irmão do pai ou da mãe com relação aos filhos? ▶
- 53.Ela ajuda os motoristas a se orientarem nas ruas e avenidas com mais segurança. ▶
- 67.Segundo o ditado popular, manda quem pode, obedece quem tem. ▶
- 72.Esse é o estilo musical do MV Bill, Negra Li e Mano Brown. ▶
- 77.Aquilo que é concreto, verdadeiro e existe no mundo real. ▶
- 85.Termo usado para expressar nojo ou rejeição? ▶
- 89.Bastão geralmente de gesso usado para escrever em quadros negros. ▶
- 97.Algo que dá trabalho, cansa ou é difícil de realizar? ▶
Verticais
- 1.Começando lá em cima pode ser de tomate ou ainda o registro de movimentação bancária. ▶
- 3.Nome que se dá ao tecido formado pelo entrelaçamento dos fios? ▶
- 5.Indivíduo despido, sem qualquer roupa. ▶
- 8.Cidade italiana famosa pelo vulcão Vesúvio que está ativo mas adormecido. ▶
- 9.Ele é o profissional responsável pela contabilidade. ▶
- 15.No universo dos games, esse famoso personagem é o irmão do Luigi. ▶
- 20.Também conhecido como temor ou pavor, é uma das emoções da animação Divertidamente. ▶
- 27.Assim é chamada a empresa que explora a área de serviço de telefonia móvel. ▶
- 49.É a pessoa que dirige, conduz ou administra um determinado empreendimento. ▶
- 59.Tipo de valor à disposição do cliente para a realização de compras que deve ser usado com responsabilidade ▶
- 66.Esse é o gênero musical do saudoso cantor Reginaldo Rossi. ▶
- 67.Função de Sérgio Mallandro no antigo show de calouros de Silvio Santos ▶
- 70.É o sinônimo de cantiga. ▶
- 74.É o que a cor branca representa na bandeira do Brasil? ▶
- 99.É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
Seu tempo: 00:00:00
Acesse todos os jogos de Palavras Cruzadas e não deixe de jogar também o Caça-Palavras