Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 03/09/2025

1. Tipo de armário com prateleiras em que se colocam livros e papéis. ▶

13. O miolo branco e comestível que é encontrado no caule das palmeiras. ▶

25. De acordo com o trabalho, ela pode ser qualificada ou não. ▶

34. Pode ser a borda do chapéu ou a janelinha no computador em que se abre uma página. ▶

40. Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶

42. É o fragmento de meteoro que cai na superfície da Terra. ▶

51. Ele é o irmão do pai ou da mãe com relação aos filhos? ▶

53. Ela ajuda os motoristas a se orientarem nas ruas e avenidas com mais segurança. ▶

67. Segundo o ditado popular, manda quem pode, obedece quem tem. ▶

72. Esse é o estilo musical do MV Bill, Negra Li e Mano Brown. ▶

77. Aquilo que é concreto, verdadeiro e existe no mundo real. ▶

85. Termo usado para expressar nojo ou rejeição? ▶

89. Bastão geralmente de gesso usado para escrever em quadros negros. ▶