Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 17/08/2025

1. Completo o ditado popular: hoje é domingo pede ... ▶

12. Se você estivesse no navio de James Cameron, certamente você estaria nesse filme. ▶

24. Assim é chamada a refeição servida nas escolas públicas. ▶

41. É aquele que ocupa a posição de número 90. ▶

47. Essa árvore considerada nacional pode ter flores, brancas, roxas ou amarelas. ▶

49. Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶

53. Esse movimento é o mesmo que girar sem parar. ▶

68. Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶

70. É a entrega de um prêmio como reconhecimento por uma obra de atividade ou qualidade. ▶

82. Assim é chamada a edificação ou imóvel que está sendo erguido. ▶

88. Pode ser o rancor profundo e duradouro ou contrário de amor. ▶