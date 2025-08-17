Logo R7.com
Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 17/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir

Cruzadinha|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
  • A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
  • A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
  • Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
  • Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
  • Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
  • Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Horizontais

  1. 1.Completo o ditado popular: hoje é domingo pede ...
  2. 12.Se você estivesse no navio de James Cameron, certamente você estaria nesse filme.
  3. 24.Assim é chamada a refeição servida nas escolas públicas.
  4. 41.É aquele que ocupa a posição de número 90.
  5. 47.Essa árvore considerada nacional pode ter flores, brancas, roxas ou amarelas.
  6. 49.Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é...
  7. 53.Esse movimento é o mesmo que girar sem parar.
  8. 68.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  9. 70.É a entrega de um prêmio como reconhecimento por uma obra de atividade ou qualidade.
  10. 82.Assim é chamada a edificação ou imóvel que está sendo erguido.
  11. 88.Pode ser o rancor profundo e duradouro ou contrário de amor.
  12. 97.Ela é uma das maiores modelos dos anos de 1980 e mãe da vencedora do Reality "A Fazenda 6".

Verticais

  1. 1.Ele pode ser de comer, de passar no corpo e até para barbear
  2. 3.É o apelido do saudoso vocalista da banda Charlie Brown Jr.
  3. 9.Roupas de banho de peça única usada por mulheres.
  4. 17.Para embalar o sono, é esse animal que algumas pessoas contam na hora de dormir.
  5. 20.É o movimento da água do mar causado por ventos e mares.
  6. 21.Dança clássica que combina técnica rigorosa com movimentos elegantes e expressivos
  7. 30.É o tradicional chapéu mexicano.
  8. 32.Considerado o grande precursor do Axé Music, um dos seus grandes sucessos é 'Aja Amor'.
  9. 41.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  10. 55.A famosa sigla que significa discutir a relação.
  11. 57.Líquido preparado com essência de flores, folhas ou raízes com aroma agradável.
  12. 62.É um indivíduo notável e muito conhecido.
  13. 69.Vestígio em estado de petrificação que os paleontólogos buscam encontrar.
  14. 81.Fruto do coqueiro. Matéria prima, muito utilizada na culinária brasileira.
  15. 87.No icônico livro "O Senhor dos Anéis", Gandalf ficou conhecido como o guardião deste objeto.
  16. 94.Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa.
