Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 17/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir
Instruções
- Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
- A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
- A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
- Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
- Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
- Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
- Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
00:00:00
0%
|
1
💡
|
3
💡
|
9
💡
|
12
💡
|
17
💡
|
20
💡
|
21
💡
|
24
💡
|
30
💡
|
32
💡
|
41
💡
|
47
💡
|
49
💡
|
53
💡
|
55
💡
|
57
💡
|
62
💡
|
68
💡
|
69
💡
|
70
💡
|
81
💡
|
82
💡
|
87
💡
|
88
💡
|
94
💡
|
97
💡
Horizontais
- 1.Completo o ditado popular: hoje é domingo pede ... ▶
- 12.Se você estivesse no navio de James Cameron, certamente você estaria nesse filme. ▶
- 24.Assim é chamada a refeição servida nas escolas públicas. ▶
- 41.É aquele que ocupa a posição de número 90. ▶
- 47.Essa árvore considerada nacional pode ter flores, brancas, roxas ou amarelas. ▶
- 49.Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶
- 53.Esse movimento é o mesmo que girar sem parar. ▶
- 68.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- 70.É a entrega de um prêmio como reconhecimento por uma obra de atividade ou qualidade. ▶
- 82.Assim é chamada a edificação ou imóvel que está sendo erguido. ▶
- 88.Pode ser o rancor profundo e duradouro ou contrário de amor. ▶
- 97.Ela é uma das maiores modelos dos anos de 1980 e mãe da vencedora do Reality "A Fazenda 6". ▶
Verticais
- 1.Ele pode ser de comer, de passar no corpo e até para barbear ▶
- 3.É o apelido do saudoso vocalista da banda Charlie Brown Jr. ▶
- 9.Roupas de banho de peça única usada por mulheres. ▶
- 17.Para embalar o sono, é esse animal que algumas pessoas contam na hora de dormir. ▶
- 20.É o movimento da água do mar causado por ventos e mares. ▶
- 21.Dança clássica que combina técnica rigorosa com movimentos elegantes e expressivos ▶
- 30.É o tradicional chapéu mexicano. ▶
- 32.Considerado o grande precursor do Axé Music, um dos seus grandes sucessos é 'Aja Amor'. ▶
- 41.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- 55.A famosa sigla que significa discutir a relação. ▶
- 57.Líquido preparado com essência de flores, folhas ou raízes com aroma agradável. ▶
- 62.É um indivíduo notável e muito conhecido. ▶
- 69.Vestígio em estado de petrificação que os paleontólogos buscam encontrar. ▶
- 81.Fruto do coqueiro. Matéria prima, muito utilizada na culinária brasileira. ▶
- 87.No icônico livro "O Senhor dos Anéis", Gandalf ficou conhecido como o guardião deste objeto. ▶
- 94.Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa. ▶
Seu tempo: 00:00:00
Acesse todos os jogos de Palavras Cruzadas e não deixe de jogar também o Caça-Palavras