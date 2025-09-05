Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 05/09/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir
Instruções
- Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
- A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
- A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
- Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
- Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
- Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
- Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Horizontais
- 1.Assim é chamado o time de futebol que está ou ficou em último lugar na classificação. ▶
- 15.Expressão tipicamente mineira de espanto, admiração, surpresa susto ou impaciência ▶
- 19.É o resultado da multiplicação de 10 vezes 100? ▶
- 25.Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶
- 27.Nome dado, a inflamação da pele caracterizada por vermelhidão, inchaço e escamação. ▶
- 38.É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- 43.Era comum nos anos de 1960 que as bandas de rock se reunissem nesse local da casa? ▶
- 49.Pode ser um objeto, objetivo ou ponto de mira que se procura atingir. ▶
- 58.Fruto da oliveira, de onde se extrai o azeite? ▶
- 67.Número que ocupa a primeira posição. ▶
- 71.Na carteira ela é dinheiro, mas na música é o som produzido por um instrumento. ▶
- 80.Colorida e cheia de tentáculos. Na animação, ela é a casa do peixinho Nemo. ▶
- 87.A famosa sigla que significa discutir a relação. ▶
- 93.Plantinhas pequenas que nascem em ambientes úmidos e escuros cobrindo o solo e árvores. ▶
- 96.Bairro de Los Angeles reconhecido pela força na indústria cinematográfica. ▶
- 105.Há doze pares desse osso chato, alongado e curvo, que formam a caixa torácica. ▶
- 111.Expressão que traduz a ideia de quem foi facilmente enganado. ▶
Verticais
- 1.Ariclenes Venâncio Martins é o verdadeiro nome desse grande ator de novela, teatro e cinema. ▶
- 7.Indivíduo despido, sem qualquer roupa. ▶
- 9.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- 11.É homem que nasceu na Austrália. ▶
- 18.Orgão do corpo usado para se locomover. ▶
- 22.Aquele que se veste com elegância e bom gosto, o oposto de mal vestido? ▶
- 23.É o processo de perda de sangue do corpo. ▶
- 25.Time rubro negro de futebol que dominou a década de 80, comandada pelo Zico. ▶
- 41.Sinais gráficos usados para isolar comentários, explicações ou observações em um texto. ▶
- 82.Assim é chamada pena em dinheiro imposta aquele que infringe leis ou regulamentos. ▶
- 84.Ele é o pai do pai. ▶
- 85.Tipo de plataforma onde os primeiros colocados em uma competição recebem as medalhas. ▶
- 93.Abreviação de ministério da educação. ▶
