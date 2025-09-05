Logo R7.com
Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 05/09/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir

Cruzadinha|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
  • A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
  • A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
  • Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
  • Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
  • Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
  • Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Horizontais

  1. 1.Assim é chamado o time de futebol que está ou ficou em último lugar na classificação.
  2. 15.Expressão tipicamente mineira de espanto, admiração, surpresa susto ou impaciência
  3. 19.É o resultado da multiplicação de 10 vezes 100?
  4. 25.Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar.
  5. 27.Nome dado, a inflamação da pele caracterizada por vermelhidão, inchaço e escamação.
  6. 38.É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  7. 43.Era comum nos anos de 1960 que as bandas de rock se reunissem nesse local da casa?
  8. 49.Pode ser um objeto, objetivo ou ponto de mira que se procura atingir.
  9. 58.Fruto da oliveira, de onde se extrai o azeite?
  10. 67.Número que ocupa a primeira posição.
  11. 71.Na carteira ela é dinheiro, mas na música é o som produzido por um instrumento.
  12. 80.Colorida e cheia de tentáculos. Na animação, ela é a casa do peixinho Nemo.
  13. 87.A famosa sigla que significa discutir a relação.
  14. 93.Plantinhas pequenas que nascem em ambientes úmidos e escuros cobrindo o solo e árvores.
  15. 96.Bairro de Los Angeles reconhecido pela força na indústria cinematográfica.
  16. 105.Há doze pares desse osso chato, alongado e curvo, que formam a caixa torácica.
  17. 111.Expressão que traduz a ideia de quem foi facilmente enganado.

Verticais

  1. 1.Ariclenes Venâncio Martins é o verdadeiro nome desse grande ator de novela, teatro e cinema.
  2. 7.Indivíduo despido, sem qualquer roupa.
  3. 9.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  4. 11.É homem que nasceu na Austrália.
  5. 18.Orgão do corpo usado para se locomover.
  6. 22.Aquele que se veste com elegância e bom gosto, o oposto de mal vestido?
  7. 23.É o processo de perda de sangue do corpo.
  8. 25.Time rubro negro de futebol que dominou a década de 80, comandada pelo Zico.
  9. 41.Sinais gráficos usados para isolar comentários, explicações ou observações em um texto.
  10. 82.Assim é chamada pena em dinheiro imposta aquele que infringe leis ou regulamentos.
  11. 84.Ele é o pai do pai.
  12. 85.Tipo de plataforma onde os primeiros colocados em uma competição recebem as medalhas.
  13. 93.Abreviação de ministério da educação.
