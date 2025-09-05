Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 05/09/2025

1. Assim é chamado o time de futebol que está ou ficou em último lugar na classificação. ▶

15. Expressão tipicamente mineira de espanto, admiração, surpresa susto ou impaciência ▶

19. É o resultado da multiplicação de 10 vezes 100? ▶

25. Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶

27. Nome dado, a inflamação da pele caracterizada por vermelhidão, inchaço e escamação. ▶

38. É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶

43. Era comum nos anos de 1960 que as bandas de rock se reunissem nesse local da casa? ▶

49. Pode ser um objeto, objetivo ou ponto de mira que se procura atingir. ▶

58. Fruto da oliveira, de onde se extrai o azeite? ▶

67. Número que ocupa a primeira posição. ▶

71. Na carteira ela é dinheiro, mas na música é o som produzido por um instrumento. ▶

80. Colorida e cheia de tentáculos. Na animação, ela é a casa do peixinho Nemo. ▶

87. A famosa sigla que significa discutir a relação. ▶

93. Plantinhas pequenas que nascem em ambientes úmidos e escuros cobrindo o solo e árvores. ▶

96. Bairro de Los Angeles reconhecido pela força na indústria cinematográfica. ▶

105. Há doze pares desse osso chato, alongado e curvo, que formam a caixa torácica. ▶