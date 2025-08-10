Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 10/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir
Instruções
- Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
- A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
- A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
- Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
- Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
- Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
- Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
00:00:00
0%
|
1
💡
|
2
💡
|
3
💡
|
7
💡
|
8
💡
|
18
💡
|
23
💡
|
25
💡
|
27
💡
|
34
💡
|
36
💡
|
40
💡
|
43
💡
|
47
💡
|
52
💡
|
57
💡
|
68
💡
|
71
💡
|
82
💡
|
85
💡
|
87
💡
|
92
💡
|
95
💡
|
96
💡
Horizontais
- 3.Quem tem inspiração poética e compõe lindos versos? ▶
- 8.Pode ser uma rua estreita transversal ou tipo de louça grande usada para servir comida. ▶
- 18.Pode ser um procedimento labial ou a colocação de dados em formulários. ▶
- 34.A famosa sigla que significa discutir a relação. ▶
- 36.A tradicional calculadora manual onde se deslizam botões ou bolas móveis. ▶
- 40.Sigla em inglês da agência federal que investiga crimes nos Estados Unidos. ▶
- 43.Orgão do corpo usado para se locomover. ▶
- 52.Esse país é dividido por uma linha imaginária que separa os eixos norte e sul da terra. ▶
- 57.Tipo de cobertura geralmente feita de lona usada para abrigar pessoas ou mercadorias ▶
- 68.Termo de origem italiana usado para despedidas no Brasil. ▶
- 71.Associação que representa e defende os direitos de uma categoria profissional? ▶
- 82.Significado da letra M, na etiqueta que representa o tamanho em uma peça de roupa? ▶
- 85.Golpe dado, com o punho fechado, muito usado no boxe? ▶
- 92.Casa de grande porte, antiga e com muitos cômodos, geralmente com valor histórico. ▶
- 96.Pode ser uma caixa pesada para guardar objetos ou a parte de trás de certos caminhões. ▶
Verticais
- 1.Conjunto das espécies de animais de uma região. ▶
- 2.Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶
- 3.Mistura com consistência pastosa de alimentos usada para passar em pães e torradas? ▶
- 7.É um sistema de freio de carros que é popularmente conhecido por essa sigla. ▶
- 8.É o que você deve fazer quando encontrar o gênio da lâmpada. ▶
- 18.Assim é chamada a região distante do centro urbano com pouca estrutura. ▶
- 23.Tipo de passagem comprada para ir a um destino e retornar ao local de partida. ▶
- 25.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- 27.A expressão para a pessoa generosa que acolhe o amigo, ouve os seus problemas e dá apoio. ▶
- 36.Aquele que é natural o habitante da África ▶
- 47.Assim é chamada a pequena e rápida refeição entre o almoço e jantar. ▶
- 82.A famosa modalidade esportiva que começou sendo chamada de vale tudo e tem anderson silva como ídolo ▶
- 87.Ao olhar para ele é possível contemplar as estrelas, o sol, a lua. ▶
- 95.É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
Seu tempo: 00:00:00
Acesse todos os jogos de Palavras Cruzadas e não deixe de jogar também o Caça-Palavras