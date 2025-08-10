Logo R7.com
Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 10/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir

Cruzadinha|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
  • A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
  • A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
  • Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
  • Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
  • Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
  • Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Palavras-Cruzadas
00:00:00
0%
1
💡
2
💡
3
💡
7
💡
8
💡
18
💡
23
💡
25
💡
27
💡
34
💡
36
💡
40
💡
43
💡
47
💡
52
💡
57
💡
68
💡
71
💡
82
💡
85
💡
87
💡
92
💡
95
💡
96
💡

Horizontais

  1. 3.Quem tem inspiração poética e compõe lindos versos?
  2. 8.Pode ser uma rua estreita transversal ou tipo de louça grande usada para servir comida.
  3. 18.Pode ser um procedimento labial ou a colocação de dados em formulários.
  4. 34.A famosa sigla que significa discutir a relação.
  5. 36.A tradicional calculadora manual onde se deslizam botões ou bolas móveis.
  6. 40.Sigla em inglês da agência federal que investiga crimes nos Estados Unidos.
  7. 43.Orgão do corpo usado para se locomover.
  8. 52.Esse país é dividido por uma linha imaginária que separa os eixos norte e sul da terra.
  9. 57.Tipo de cobertura geralmente feita de lona usada para abrigar pessoas ou mercadorias
  10. 68.Termo de origem italiana usado para despedidas no Brasil.
  11. 71.Associação que representa e defende os direitos de uma categoria profissional?
  12. 82.Significado da letra M, na etiqueta que representa o tamanho em uma peça de roupa?
  13. 85.Golpe dado, com o punho fechado, muito usado no boxe?
  14. 92.Casa de grande porte, antiga e com muitos cômodos, geralmente com valor histórico.
  15. 96.Pode ser uma caixa pesada para guardar objetos ou a parte de trás de certos caminhões.

Verticais

  1. 1.Conjunto das espécies de animais de uma região.
  2. 2.Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar.
  3. 3.Mistura com consistência pastosa de alimentos usada para passar em pães e torradas?
  4. 7.É um sistema de freio de carros que é popularmente conhecido por essa sigla.
  5. 8.É o que você deve fazer quando encontrar o gênio da lâmpada.
  6. 18.Assim é chamada a região distante do centro urbano com pouca estrutura.
  7. 23.Tipo de passagem comprada para ir a um destino e retornar ao local de partida.
  8. 25.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  9. 27.A expressão para a pessoa generosa que acolhe o amigo, ouve os seus problemas e dá apoio.
  10. 36.Aquele que é natural o habitante da África
  11. 47.Assim é chamada a pequena e rápida refeição entre o almoço e jantar.
  12. 82.A famosa modalidade esportiva que começou sendo chamada de vale tudo e tem anderson silva como ídolo
  13. 87.Ao olhar para ele é possível contemplar as estrelas, o sol, a lua.
  14. 95.É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
