Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 10/08/2025

3. Quem tem inspiração poética e compõe lindos versos? ▶

8. Pode ser uma rua estreita transversal ou tipo de louça grande usada para servir comida. ▶

18. Pode ser um procedimento labial ou a colocação de dados em formulários. ▶

34. A famosa sigla que significa discutir a relação. ▶

36. A tradicional calculadora manual onde se deslizam botões ou bolas móveis. ▶

40. Sigla em inglês da agência federal que investiga crimes nos Estados Unidos. ▶

43. Orgão do corpo usado para se locomover. ▶

52. Esse país é dividido por uma linha imaginária que separa os eixos norte e sul da terra. ▶

57. Tipo de cobertura geralmente feita de lona usada para abrigar pessoas ou mercadorias ▶

68. Termo de origem italiana usado para despedidas no Brasil. ▶

71. Associação que representa e defende os direitos de uma categoria profissional? ▶

82. Significado da letra M, na etiqueta que representa o tamanho em uma peça de roupa? ▶

85. Golpe dado, com o punho fechado, muito usado no boxe? ▶

92. Casa de grande porte, antiga e com muitos cômodos, geralmente com valor histórico. ▶