Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 19/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir

Cruzadinha|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
  • A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
  • A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
  • Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
  • Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
  • Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
  • Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Horizontais

  1. 1.Rainha que governou o Egito por 21 anos?
  2. 10.Sigla em inglês da agência federal que investiga crimes nos Estados Unidos.
  3. 13.É o resultado da multiplicação de 10 vezes 100?
  4. 21.Expressão usada para se referir aos anos de juventude e mocidade.
  5. 36.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  6. 39.Caldo que pode ser de carne, de galinha, de legume, verdura, é geralmente servido como entrada
  7. 43.Personagem principal da animação, meu malvado favorito.
  8. 51.Gênero musical criado nos anos de 1950, que surgiu da mistura do jazz, do blues e do country.
  9. 54.Nome do programa da NASA que levou o Homem à Lua ou no cinema um rival de Rocky Balboa?
  10. 58.Pequeno inseto conhecido por se alimentar de tecidos, alimentos e livros.
  11. 66.É o local onde os detentos ficam presos dentro de uma prisão ou delegacia.
  12. 69.Esse icônico artista marcial estrelou o filme o voo do dragão em 1972.
  13. 81.É a famosa sigla pra qualquer objeto voador não identificado.
  14. 84.Aumentativo de faca usado para cortar.
  15. 93.Veículo que exerce tração usado na realização de trabalhos pesados na área agrícola
  16. 99.Ela pode ser apreciada na pintura, no cinema ou tocável na superfície do celular!
  17. 108.O local onde o médico realiza os seus atendimentos.

Verticais

  1. 1.Tour de France! É uma competição dessa modalidade esportiva.
  2. 5.Orgão do corpo usado para se locomover.
  3. 9.É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
  4. 10.Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar.
  5. 18.É o pessoal que trabalha em uma embarcação ou aeronave?
  6. 19.É o olheiro que observa pessoas consideradas potencialmente com talento em locais públicos.
  7. 20.Ela é o primeiro antibiótico moderno e foi uma descoberta casual de um bacteriologista escocês.
  8. 26.País onde nasceu o futebol como conhecemos e que tem fama de ter um povo pontual?
  9. 28.É a contagem de votos em uma eleição ou concurso?
  10. 30.É um tipo de estabelecimento onde se vendem mercadorias variadas.
  11. 70.Verdura com um leve sabor picante muito utilizada em saladas.
  12. 84.Tira geralmente de tecido que forma o laço e serve para enfeitar
  13. 92.Ele é o irmão do pai ou da mãe com relação aos filhos?
  14. 96.Alimento popular na mesa do brasileiro que pode ser frito, cozido ou mexido?
  15. 98.Ele é o pai do pai.
Logo Acerte ou Caia!
Fim de Jogo!
Parabéns!
Seu tempo: 00:00:00

