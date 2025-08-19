Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 19/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir
Instruções
- Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
- A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
- A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
- Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
- Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
- Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
- Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
00:00:00
0%
|
1
💡
|
5
💡
|
9
💡
|
10
💡
|
13
💡
|
18
💡
|
19
💡
|
20
💡
|
21
💡
|
26
💡
|
28
💡
|
30
💡
|
36
💡
|
39
💡
|
43
💡
|
51
💡
|
54
💡
|
58
💡
|
66
💡
|
69
💡
|
70
💡
|
81
💡
|
84
💡
|
92
💡
|
93
💡
|
96
💡
|
98
💡
|
99
💡
|
108
💡
Horizontais
- 1.Rainha que governou o Egito por 21 anos? ▶
- 10.Sigla em inglês da agência federal que investiga crimes nos Estados Unidos. ▶
- 13.É o resultado da multiplicação de 10 vezes 100? ▶
- 21.Expressão usada para se referir aos anos de juventude e mocidade. ▶
- 36.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- 39.Caldo que pode ser de carne, de galinha, de legume, verdura, é geralmente servido como entrada ▶
- 43.Personagem principal da animação, meu malvado favorito. ▶
- 51.Gênero musical criado nos anos de 1950, que surgiu da mistura do jazz, do blues e do country. ▶
- 54.Nome do programa da NASA que levou o Homem à Lua ou no cinema um rival de Rocky Balboa? ▶
- 58.Pequeno inseto conhecido por se alimentar de tecidos, alimentos e livros. ▶
- 66.É o local onde os detentos ficam presos dentro de uma prisão ou delegacia. ▶
- 69.Esse icônico artista marcial estrelou o filme o voo do dragão em 1972. ▶
- 81.É a famosa sigla pra qualquer objeto voador não identificado. ▶
- 84.Aumentativo de faca usado para cortar. ▶
- 93.Veículo que exerce tração usado na realização de trabalhos pesados na área agrícola ▶
- 99.Ela pode ser apreciada na pintura, no cinema ou tocável na superfície do celular! ▶
- 108.O local onde o médico realiza os seus atendimentos. ▶
Verticais
- 1.Tour de France! É uma competição dessa modalidade esportiva. ▶
- 5.Orgão do corpo usado para se locomover. ▶
- 9.É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
- 10.Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶
- 18.É o pessoal que trabalha em uma embarcação ou aeronave? ▶
- 19.É o olheiro que observa pessoas consideradas potencialmente com talento em locais públicos. ▶
- 20.Ela é o primeiro antibiótico moderno e foi uma descoberta casual de um bacteriologista escocês. ▶
- 26.País onde nasceu o futebol como conhecemos e que tem fama de ter um povo pontual? ▶
- 28.É a contagem de votos em uma eleição ou concurso? ▶
- 30.É um tipo de estabelecimento onde se vendem mercadorias variadas. ▶
- 70.Verdura com um leve sabor picante muito utilizada em saladas. ▶
- 84.Tira geralmente de tecido que forma o laço e serve para enfeitar ▶
- 92.Ele é o irmão do pai ou da mãe com relação aos filhos? ▶
- 96.Alimento popular na mesa do brasileiro que pode ser frito, cozido ou mexido? ▶
- 98.Ele é o pai do pai. ▶
Seu tempo: 00:00:00
Acesse todos os jogos de Palavras Cruzadas e não deixe de jogar também o Caça-Palavras