Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 19/08/2025

1. Rainha que governou o Egito por 21 anos? ▶

10. Sigla em inglês da agência federal que investiga crimes nos Estados Unidos. ▶

13. É o resultado da multiplicação de 10 vezes 100? ▶

21. Expressão usada para se referir aos anos de juventude e mocidade. ▶

36. Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶

39. Caldo que pode ser de carne, de galinha, de legume, verdura, é geralmente servido como entrada ▶

43. Personagem principal da animação, meu malvado favorito. ▶

51. Gênero musical criado nos anos de 1950, que surgiu da mistura do jazz, do blues e do country. ▶

54. Nome do programa da NASA que levou o Homem à Lua ou no cinema um rival de Rocky Balboa? ▶

58. Pequeno inseto conhecido por se alimentar de tecidos, alimentos e livros. ▶

66. É o local onde os detentos ficam presos dentro de uma prisão ou delegacia. ▶

69. Esse icônico artista marcial estrelou o filme o voo do dragão em 1972. ▶

81. É a famosa sigla pra qualquer objeto voador não identificado. ▶

84. Aumentativo de faca usado para cortar. ▶

93. Veículo que exerce tração usado na realização de trabalhos pesados na área agrícola ▶

99. Ela pode ser apreciada na pintura, no cinema ou tocável na superfície do celular! ▶