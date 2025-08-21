Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 21/08/2025

2. A personagem da saudosa humorista Zilda Cardoso que usava um chapéu e um charuto. ▶

11. Ele pode estar no creme de leite, ser antiofídico ou fisiológico. ▶

21. Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa. ▶

24. Famoso bolinho redondo geralmente feito de carne moída. ▶

35. Bastão geralmente de gesso usado para escrever em quadros negros. ▶

38. Tipo de filme utilizado em automóveis, que oferece privacidade. ▶

45. Estado em que o sashimi e o carpaccio são servidos. ▶

49. A última geração de internet móvel disponível para os brasileiros ▶

56. Ela é ex-vocalista do Babado Novo e seu sobrenome lembra uma bebida rica em cálcio. ▶

69. Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶

75. Esse tipo de objeto é bem pequeno e feito com delicadeza. ▶

82. Substância gelatinosa que pode ser usada para fixar os cabelos. ▶