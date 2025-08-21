Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 21/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir
Instruções
- Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
- A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
- A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
- Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
- Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
- Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
- Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Horizontais
- 2.A personagem da saudosa humorista Zilda Cardoso que usava um chapéu e um charuto. ▶
- 11.Ele pode estar no creme de leite, ser antiofídico ou fisiológico. ▶
- 21.Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa. ▶
- 24.Famoso bolinho redondo geralmente feito de carne moída. ▶
- 35.Bastão geralmente de gesso usado para escrever em quadros negros. ▶
- 38.Tipo de filme utilizado em automóveis, que oferece privacidade. ▶
- 45.Estado em que o sashimi e o carpaccio são servidos. ▶
- 49.A última geração de internet móvel disponível para os brasileiros ▶
- 56.Ela é ex-vocalista do Babado Novo e seu sobrenome lembra uma bebida rica em cálcio. ▶
- 69.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- 75.Esse tipo de objeto é bem pequeno e feito com delicadeza. ▶
- 82.Substância gelatinosa que pode ser usada para fixar os cabelos. ▶
- 91.Expressão que significa limitar a liberdade ou impedir alguém de agir como deseja. ▶
Verticais
- 1.Assim é conhecida a comida de rua comercializada sobre quatro rodas. ▶
- 2.Fração de uma empresa que corresponde à participação de cada sócio. ▶
- 5.É um dos componentes presentes no sal. ▶
- 7.Número que ocupa a primeira posição. ▶
- 9.Segundo o ditado popular, é desse modo que a galinha enche o papo. ▶
- 16.O cantor Salgadinho fez parte desse famoso grupo de pagode na década de 1990. ▶
- 26.Pode ser a pelagem de uma vaca com manchas irregulares ou uma mulher de porte atlético. ▶
- 51.É o indivíduo que compra com antecedência os ingressos para revendê-los por um preço maior? ▶
- 53.Pode ser um componente importante do celular ou um instrumento de percussão? ▶
- 75.Assim é chamada a mulher jovem! ▶
- 79.Sinônimo de policial no Brasil, é uma expressão muito usada em filmes dublados. ▶
- 84.É a pessoa confiável que se compromete com a lealdade. ▶
