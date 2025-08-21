Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 21/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir

Cruzadinha|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
  • A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
  • A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
  • Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
  • Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
  • Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
  • Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Palavras-Cruzadas
00:00:00
0%
1
💡
2
💡
5
💡
7
💡
9
💡
11
💡
16
💡
21
💡
24
💡
26
💡
35
💡
38
💡
45
💡
49
💡
51
💡
53
💡
56
💡
69
💡
75
💡
79
💡
82
💡
84
💡
91
💡

Horizontais

  1. 2.A personagem da saudosa humorista Zilda Cardoso que usava um chapéu e um charuto.
  2. 11.Ele pode estar no creme de leite, ser antiofídico ou fisiológico.
  3. 21.Personagem da Looney Tunes que é um furacão e destrói tudo por onde passa.
  4. 24.Famoso bolinho redondo geralmente feito de carne moída.
  5. 35.Bastão geralmente de gesso usado para escrever em quadros negros.
  6. 38.Tipo de filme utilizado em automóveis, que oferece privacidade.
  7. 45.Estado em que o sashimi e o carpaccio são servidos.
  8. 49.A última geração de internet móvel disponível para os brasileiros
  9. 56.Ela é ex-vocalista do Babado Novo e seu sobrenome lembra uma bebida rica em cálcio.
  10. 69.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  11. 75.Esse tipo de objeto é bem pequeno e feito com delicadeza.
  12. 82.Substância gelatinosa que pode ser usada para fixar os cabelos.
  13. 91.Expressão que significa limitar a liberdade ou impedir alguém de agir como deseja.

Verticais

  1. 1.Assim é conhecida a comida de rua comercializada sobre quatro rodas.
  2. 2.Fração de uma empresa que corresponde à participação de cada sócio.
  3. 5.É um dos componentes presentes no sal.
  4. 7.Número que ocupa a primeira posição.
  5. 9.Segundo o ditado popular, é desse modo que a galinha enche o papo.
  6. 16.O cantor Salgadinho fez parte desse famoso grupo de pagode na década de 1990.
  7. 26.Pode ser a pelagem de uma vaca com manchas irregulares ou uma mulher de porte atlético.
  8. 51.É o indivíduo que compra com antecedência os ingressos para revendê-los por um preço maior?
  9. 53.Pode ser um componente importante do celular ou um instrumento de percussão?
  10. 75.Assim é chamada a mulher jovem!
  11. 79.Sinônimo de policial no Brasil, é uma expressão muito usada em filmes dublados.
  12. 84.É a pessoa confiável que se compromete com a lealdade.
Logo Acerte ou Caia!
Fim de Jogo!
Parabéns!
Seu tempo: 00:00:00

Acesse todos os jogos de Palavras Cruzadas e não deixe de jogar também o Caça-Palavras

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.