Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 24/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir
Instruções
- Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
- A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
- A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
- Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
- Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
- Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
- Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Horizontais
- 1.É a região do polo industrial de Manaus com a isenção fiscal para importação e exportação. ▶
- 19.É um tipo de formato de arquivo ou um dispositivo antigo para armazenar músicas. ▶
- 22.Nos desenhos animados é a famosa dupla de esquilos atrapalhados conhecidos por suas aventuras engraçadas. ▶
- 33.Tipo de lâmpada mais cara que a incandescente e florescente, mas com durabilidade maior. ▶
- 36.Sobremesa brasileira feita com gemas de ovos, leite de coco e calda de acucar. ▶
- 49.Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶
- 57.A iguaria delicada e leve que pode ser doce ou fruta com que se termina uma refeição. ▶
- 62.Casa em forma de cúpula construída com blocos de gelo. ▶
- 69.Técnica em que o alimento é aquecido com o recipiente dentro de outro com água quente ▶
- 83.No Brasil, comemoramos no segundo domingo do mês de maio. ▶
- 93.Ele é o irmão do pai ou da mãe com relação aos filhos? ▶
- 95.Gênero musical dançante que se originou na Bahia. ▶
Verticais
- 3.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- 7.Solução líquida ou gasosa pra evitar a aproximação ou picadas de insetos. ▶
- 9.Indivíduo despido, sem qualquer roupa. ▶
- 15.É o ato de afiar uma faca ou de aborrecer alguém? ▶
- 16.Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é... ▶
- 18.No canto, essa é a voz masculina de registro mais agudo. ▶
- 24.Pode ser de papel ou de pano. Usado para filtrar café. ▶
- 29.Sigla em inglês da agência federal que investiga crimes nos Estados Unidos. ▶
- 35.A famosa sigla que significa discutir a relação. ▶
- 51.O profissional que combate o incêndio, age em grandes enchentes, deslizamento de terra e acidentes. ▶
- 54.Estádio conhecido na cidade de São Paulo que foi reinaugurado no começo de 2025. ▶
- 55.Recurso que pode ser ampliado no cartão de crédito e permite gasto além da capacidade imediata. ▶
- 56.É a grande vilã do sítio do pica-pau amarelo. ▶
- 73.É um dos principais tipos de habitação indígena no Brasil ▶
Seu tempo: 00:00:00
