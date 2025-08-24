Logo R7.com
Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 24/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir

Cruzadinha|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
  • A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
  • A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
  • Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
  • Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
  • Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
  • Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Palavras-Cruzadas
00:00:00
0%
Horizontais

  1. 1.É a região do polo industrial de Manaus com a isenção fiscal para importação e exportação.
  2. 19.É um tipo de formato de arquivo ou um dispositivo antigo para armazenar músicas.
  3. 22.Nos desenhos animados é a famosa dupla de esquilos atrapalhados conhecidos por suas aventuras engraçadas.
  4. 33.Tipo de lâmpada mais cara que a incandescente e florescente, mas com durabilidade maior.
  5. 36.Sobremesa brasileira feita com gemas de ovos, leite de coco e calda de acucar.
  6. 49.Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás.
  7. 57.A iguaria delicada e leve que pode ser doce ou fruta com que se termina uma refeição.
  8. 62.Casa em forma de cúpula construída com blocos de gelo.
  9. 69.Técnica em que o alimento é aquecido com o recipiente dentro de outro com água quente
  10. 83.No Brasil, comemoramos no segundo domingo do mês de maio.
  11. 93.Ele é o irmão do pai ou da mãe com relação aos filhos?
  12. 95.Gênero musical dançante que se originou na Bahia.

Verticais

  1. 3.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  2. 7.Solução líquida ou gasosa pra evitar a aproximação ou picadas de insetos.
  3. 9.Indivíduo despido, sem qualquer roupa.
  4. 15.É o ato de afiar uma faca ou de aborrecer alguém?
  5. 16.Uma das notas musicais e que também se refere a um sentimento de pena é...
  6. 18.No canto, essa é a voz masculina de registro mais agudo.
  7. 24.Pode ser de papel ou de pano. Usado para filtrar café.
  8. 29.Sigla em inglês da agência federal que investiga crimes nos Estados Unidos.
  9. 35.A famosa sigla que significa discutir a relação.
  10. 51.O profissional que combate o incêndio, age em grandes enchentes, deslizamento de terra e acidentes.
  11. 54.Estádio conhecido na cidade de São Paulo que foi reinaugurado no começo de 2025.
  12. 55.Recurso que pode ser ampliado no cartão de crédito e permite gasto além da capacidade imediata.
  13. 56.É a grande vilã do sítio do pica-pau amarelo.
  14. 73.É um dos principais tipos de habitação indígena no Brasil
Fim de Jogo!
Parabéns!
Seu tempo: 00:00:00

Acesse todos os jogos de Palavras Cruzadas e não deixe de jogar também o Caça-Palavras

Últimas


