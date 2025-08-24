Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 24/08/2025

1. É a região do polo industrial de Manaus com a isenção fiscal para importação e exportação. ▶

19. É um tipo de formato de arquivo ou um dispositivo antigo para armazenar músicas. ▶

22. Nos desenhos animados é a famosa dupla de esquilos atrapalhados conhecidos por suas aventuras engraçadas. ▶

33. Tipo de lâmpada mais cara que a incandescente e florescente, mas com durabilidade maior. ▶

36. Sobremesa brasileira feita com gemas de ovos, leite de coco e calda de acucar. ▶

49. Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶

57. A iguaria delicada e leve que pode ser doce ou fruta com que se termina uma refeição. ▶

62. Casa em forma de cúpula construída com blocos de gelo. ▶

69. Técnica em que o alimento é aquecido com o recipiente dentro de outro com água quente ▶

83. No Brasil, comemoramos no segundo domingo do mês de maio. ▶

93. Ele é o irmão do pai ou da mãe com relação aos filhos? ▶