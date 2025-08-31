Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 31/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir
Instruções
- Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
- A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
- A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
- Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
- Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
- Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
- Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
00:00:00
0%
|
1
💡
|
4
💡
|
5
💡
|
6
💡
|
8
💡
|
10
💡
|
12
💡
|
13
💡
|
19
💡
|
26
💡
|
27
💡
|
32
💡
|
47
💡
|
48
💡
|
53
💡
|
63
💡
|
66
💡
|
70
💡
|
76
💡
|
79
💡
|
83
💡
|
87
💡
|
88
💡
|
91
💡
|
97
💡
|
99
💡
|
103
💡
|
106
💡
Horizontais
- 1.Essa é a sigla de Comissão Parlamentar de Inquérito. ▶
- 6.O conteúdo descartável de alguns produtos que podem ser recarregados ou reabastecidos. ▶
- 12.Se o sentimento de mãe é materno, o sentimento do pai é chamado assim? ▶
- 19.Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶
- 26.Principal causa de acidentes de trânsito no Brasil, a conhecida falta de prudência ▶
- 48.É o significado da letra J na sigla CNPJ! ▶
- 53.Grande extensão de água salgada que dá nome a uma música do cantor Djavan. ▶
- 63.Tipo de apresentação musical tocada ou cantada por duas pessoas ▶
- 66.Tratamento respeitoso dado aos homens. ▶
- 70.Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶
- 76.Ela pode ser apreciada na pintura, no cinema ou tocável na superfície do celular! ▶
- 79.Boneca fashion criada em 1959 que se tornou um ícone cultural e desejo de muitas crianças. ▶
- 83.Pode ser alguém que fala pouco ou o contrário de molhado? ▶
- 87.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶
- 91.Cartão com foto e dados usados por funcionários, empresas e repartições públicas. ▶
- 97.Nome que se dá ao tecido formado pelo entrelaçamento dos fios? ▶
- 103.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
- 106.Lucas Veloso é filho desse saudoso humorista que nos deixou em 2016. ▶
Verticais
- 1.Esse molusco pode viver na água doce ou salgada com sua concha espessa ▶
- 4.Essa é a quarta nota da escala musical. ▶
- 5.É a conversão de um idioma para o outro ▶
- 8.É o mesmo que dizer? ▶
- 10.Objeto feito de varetas que se abre usando, usado para abanar. ▶
- 13.Em uma disputa é o competidor que ocupa a posição de número 3. ▶
- 27.Deslocamento que um corpo faz de um lugar para o outro. ▶
- 32.Quem consegue manter o foco e a atenção em uma tarefa precisa disso. ▶
- 47.O conhecido "canudinho" para respirar acoplado na máscara de mergulho. ▶
- 63.O problema é que faz um equipamento ou sistema funcionar errado. ▶
- 88.É um sistema de freio de carros que é popularmente conhecido por essa sigla. ▶
- 99.É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
Seu tempo: 00:00:00
Acesse todos os jogos de Palavras Cruzadas e não deixe de jogar também o Caça-Palavras