Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 31/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir

Cruzadinha|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
  • A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
  • A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
  • Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
  • Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
  • Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
  • Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Palavras-Cruzadas
00:00:00
0%
1
💡
4
💡
5
💡
6
💡
8
💡
10
💡
12
💡
13
💡
19
💡
26
💡
27
💡
32
💡
47
💡
48
💡
53
💡
63
💡
66
💡
70
💡
76
💡
79
💡
83
💡
87
💡
88
💡
91
💡
97
💡
99
💡
103
💡
106
💡

Horizontais

  1. 1.Essa é a sigla de Comissão Parlamentar de Inquérito.
  2. 6.O conteúdo descartável de alguns produtos que podem ser recarregados ou reabastecidos.
  3. 12.Se o sentimento de mãe é materno, o sentimento do pai é chamado assim?
  4. 19.Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás.
  5. 26.Principal causa de acidentes de trânsito no Brasil, a conhecida falta de prudência
  6. 48.É o significado da letra J na sigla CNPJ!
  7. 53.Grande extensão de água salgada que dá nome a uma música do cantor Djavan.
  8. 63.Tipo de apresentação musical tocada ou cantada por duas pessoas
  9. 66.Tratamento respeitoso dado aos homens.
  10. 70.Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar.
  11. 76.Ela pode ser apreciada na pintura, no cinema ou tocável na superfície do celular!
  12. 79.Boneca fashion criada em 1959 que se tornou um ícone cultural e desejo de muitas crianças.
  13. 83.Pode ser alguém que fala pouco ou o contrário de molhado?
  14. 87.Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros.
  15. 91.Cartão com foto e dados usados por funcionários, empresas e repartições públicas.
  16. 97.Nome que se dá ao tecido formado pelo entrelaçamento dos fios?
  17. 103.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
  18. 106.Lucas Veloso é filho desse saudoso humorista que nos deixou em 2016.

Verticais

  1. 1.Esse molusco pode viver na água doce ou salgada com sua concha espessa
  2. 4.Essa é a quarta nota da escala musical.
  3. 5.É a conversão de um idioma para o outro
  4. 8.É o mesmo que dizer?
  5. 10.Objeto feito de varetas que se abre usando, usado para abanar.
  6. 13.Em uma disputa é o competidor que ocupa a posição de número 3.
  7. 27.Deslocamento que um corpo faz de um lugar para o outro.
  8. 32.Quem consegue manter o foco e a atenção em uma tarefa precisa disso.
  9. 47.O conhecido "canudinho" para respirar acoplado na máscara de mergulho.
  10. 63.O problema é que faz um equipamento ou sistema funcionar errado.
  11. 88.É um sistema de freio de carros que é popularmente conhecido por essa sigla.
  12. 99.É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.
Logo Acerte ou Caia!
Fim de Jogo!
Parabéns!
Seu tempo: 00:00:00

Acesse todos os jogos de Palavras Cruzadas e não deixe de jogar também o Caça-Palavras

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.