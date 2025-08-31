Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 31/08/2025

1. Essa é a sigla de Comissão Parlamentar de Inquérito. ▶

6. O conteúdo descartável de alguns produtos que podem ser recarregados ou reabastecidos. ▶

12. Se o sentimento de mãe é materno, o sentimento do pai é chamado assim? ▶

19. Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶

26. Principal causa de acidentes de trânsito no Brasil, a conhecida falta de prudência ▶

48. É o significado da letra J na sigla CNPJ! ▶

53. Grande extensão de água salgada que dá nome a uma música do cantor Djavan. ▶

63. Tipo de apresentação musical tocada ou cantada por duas pessoas ▶

66. Tratamento respeitoso dado aos homens. ▶

70. Segundo a famosa musica de Gilberto Gil, ela não costuma falhar. ▶

76. Ela pode ser apreciada na pintura, no cinema ou tocável na superfície do celular! ▶

79. Boneca fashion criada em 1959 que se tornou um ícone cultural e desejo de muitas crianças. ▶

83. Pode ser alguém que fala pouco ou o contrário de molhado? ▶

87. Pelo animal espesso e macio, especialmente das ovelhas e carneiros. ▶

91. Cartão com foto e dados usados por funcionários, empresas e repartições públicas. ▶

97. Nome que se dá ao tecido formado pelo entrelaçamento dos fios? ▶

103. Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶