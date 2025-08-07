Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 07/08/2025

2. Ela é a fruta com poder calmante ▶

11. Típica festa feita na praia com comida, bebida, fogueira, música ao vivo. ▶

15. Semente pequena e poderosa, muito benéfica para a saúde. ▶

24. Também conhecido como prótese ocular. ▶

39. Ele é um instrumento de percussão conhecido como o coração do samba. ▶

43. Pode ser um peixe rico em ômega 3 e também uma cor. ▶

46. Orgão do corpo usado para se locomover. ▶

57. A famosa sigla que significa discutir a relação. ▶

62. São as partes do corpo que ficam nas extremidades dos braços após os antebraços. ▶

68. Famosa cantora que foi vocalista da banda Calypso? ▶

77. Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶

81. Dodo é o vocalista desse famoso grupo de pagode criado nos anos de 1990. ▶

84. A pessoa que entra em uma festa sem ser convidada. ▶

96. Cometer uma falta na pequena ou grande área no futebol resulta nesse chute de futebol. Como resulta nesse chute especial? ▶

100. É a extremidade de um disco de pizza. ▶