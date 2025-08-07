Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 07/08/2025

Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir

Cruzadinha|Ri7a, a inteligência artificial do R7

Instruções

  • Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
  • A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
  • A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
  • Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
  • Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
  • Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
  • Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
Palavras-Cruzadas
00:00:00
0%
1
💡
2
💡
4
💡
6
💡
10
💡
11
💡
15
💡
22
💡
24
💡
31
💡
38
💡
39
💡
43
💡
46
💡
57
💡
62
💡
68
💡
72
💡
77
💡
81
💡
84
💡
87
💡
88
💡
95
💡
96
💡
100
💡
105
💡

Horizontais

  1. 2.Ela é a fruta com poder calmante
  2. 11.Típica festa feita na praia com comida, bebida, fogueira, música ao vivo.
  3. 15.Semente pequena e poderosa, muito benéfica para a saúde.
  4. 24.Também conhecido como prótese ocular.
  5. 39.Ele é um instrumento de percussão conhecido como o coração do samba.
  6. 43.Pode ser um peixe rico em ômega 3 e também uma cor.
  7. 46.Orgão do corpo usado para se locomover.
  8. 57.A famosa sigla que significa discutir a relação.
  9. 62.São as partes do corpo que ficam nas extremidades dos braços após os antebraços.
  10. 68.Famosa cantora que foi vocalista da banda Calypso?
  11. 77.Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás.
  12. 81.Dodo é o vocalista desse famoso grupo de pagode criado nos anos de 1990.
  13. 84.A pessoa que entra em uma festa sem ser convidada.
  14. 96.Cometer uma falta na pequena ou grande área no futebol resulta nesse chute de futebol. Como resulta nesse chute especial?
  15. 100.É a extremidade de um disco de pizza.
  16. 105.É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial.

Verticais

  1. 1.O apresentador e comunicador Chacrinha já dizia na TV: "Nada se cria, ..."
  2. 2.Seu nome artístico é Renata Frisson mas ela ficou famosa por este apelido
  3. 4.Nos quadrinhos ou no cinema, é o apelido atribuído ao herói Aquaman.
  4. 6.A gordura que é produzida no fígado e se não controlada pode ser prejudicial à saúde.
  5. 10.Nome artístico do cantor que leva inicial K do grupo KLB.
  6. 22.O indivíduo ou algo que é esquisito e estranho.
  7. 31.Líquido que é usado para tirar manchas, verniz, tinta ou esmalte.
  8. 38.Garante a sustentação de um ser humano. Também pode ser um artigo de jornal.
  9. 72.No sucesso do cantor Sérgio Reis, ele é da porteira?
  10. 84.Também conhecido como papagaio, é brinquedo feito de vareta, papel e linha?
  11. 87.Ela pode ser apreciada na pintura, no cinema ou tocável na superfície do celular!
  12. 88.Sensação de dor ou de queimação no epigástrio
  13. 95.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo.
Logo Acerte ou Caia!
Fim de Jogo!
Parabéns!
Seu tempo: 00:00:00

Acesse todos os jogos de Palavras Cruzadas e não deixe de jogar também o Caça-Palavras

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.