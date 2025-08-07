Palavras Cruzadas: Acerte ou Caia - Desafio do dia 07/08/2025
Você se lembra das perguntas e respostas do Acerte ou Caia? Você se sairia melhor que os participantes? Encare o desafio e convide seus amigos para se divertir
Instruções
- Após 5 minutos de jogo, o botão “Revelar tudo” é habilitado, mas se você utilizar o botão significa que você caiu no buraco...
- A pergunta será exibida ao clicar na letra inicial de uma palavra
- A letra ficará verde se estiver certa ou vermelha se estiver errada
- Ao lado de cada pergunta, está o link para o vídeo onde a pergunta foi feita no programa, assista e terá a resposta
- Não é necessário utilizar acentuação ou cedilha
- Respostas que possuem espaço estão marcadas com blocos preenchidos de preto
- Respostas que possuem hífen, o hífen precisa ser digitado.
00:00:00
0%
|
1
💡
|
2
💡
|
4
💡
|
6
💡
|
10
💡
|
11
💡
|
15
💡
|
22
💡
|
24
💡
|
31
💡
|
38
💡
|
39
💡
|
43
💡
|
46
💡
|
57
💡
|
62
💡
|
68
💡
|
72
💡
|
77
💡
|
81
💡
|
84
💡
|
87
💡
|
88
💡
|
95
💡
|
96
💡
|
100
💡
|
105
💡
Horizontais
- 2.Ela é a fruta com poder calmante ▶
- 11.Típica festa feita na praia com comida, bebida, fogueira, música ao vivo. ▶
- 15.Semente pequena e poderosa, muito benéfica para a saúde. ▶
- 24.Também conhecido como prótese ocular. ▶
- 39.Ele é um instrumento de percussão conhecido como o coração do samba. ▶
- 43.Pode ser um peixe rico em ômega 3 e também uma cor. ▶
- 46.Orgão do corpo usado para se locomover. ▶
- 57.A famosa sigla que significa discutir a relação. ▶
- 62.São as partes do corpo que ficam nas extremidades dos braços após os antebraços. ▶
- 68.Famosa cantora que foi vocalista da banda Calypso? ▶
- 77.Pode ser uma nota musical ou a marcha que move o veículo para trás. ▶
- 81.Dodo é o vocalista desse famoso grupo de pagode criado nos anos de 1990. ▶
- 84.A pessoa que entra em uma festa sem ser convidada. ▶
- 96.Cometer uma falta na pequena ou grande área no futebol resulta nesse chute de futebol. Como resulta nesse chute especial? ▶
- 100.É a extremidade de um disco de pizza. ▶
- 105.É a sigla do maior Estado brasileiro em extensão territorial. ▶
Verticais
- 1.O apresentador e comunicador Chacrinha já dizia na TV: "Nada se cria, ..." ▶
- 2.Seu nome artístico é Renata Frisson mas ela ficou famosa por este apelido ▶
- 4.Nos quadrinhos ou no cinema, é o apelido atribuído ao herói Aquaman. ▶
- 6.A gordura que é produzida no fígado e se não controlada pode ser prejudicial à saúde. ▶
- 10.Nome artístico do cantor que leva inicial K do grupo KLB. ▶
- 22.O indivíduo ou algo que é esquisito e estranho. ▶
- 31.Líquido que é usado para tirar manchas, verniz, tinta ou esmalte. ▶
- 38.Garante a sustentação de um ser humano. Também pode ser um artigo de jornal. ▶
- 72.No sucesso do cantor Sérgio Reis, ele é da porteira? ▶
- 84.Também conhecido como papagaio, é brinquedo feito de vareta, papel e linha? ▶
- 87.Ela pode ser apreciada na pintura, no cinema ou tocável na superfície do celular! ▶
- 88.Sensação de dor ou de queimação no epigástrio ▶
- 95.Ele pode apertar o cadarço do tênis ou também a garganta quando bate o nervosismo. ▶
Seu tempo: 00:00:00
Acesse todos os jogos de Palavras Cruzadas e não deixe de jogar também o Caça-Palavras